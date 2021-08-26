Судова реформа стане головним питанням нової сесії Верховної Ради, - Юрчишин

Таку думку політик висловив в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Завершення судової реформи є одним із ключових завдань для нової сесії верховної Ради. Нагадаю, що невідкладно внесений президентом Зеленським законопроєкт про ліквідацію сумнозвісного ОАСК, але його розгляд так і не почався. Ми маємо серйозні проблеми з правничою освітою. Я думаю, що також в дискусії буде вдосконалення виборчого законодавства, оскільки з наближенням виборів саме це питання стає пріоритетом для українських політиків", - пояснив Юрчишин.



Юрчишин також додав, що надважливим завданням є проаналізувати дії влади у післяковідний час. На його думку, в першу чергу це стосується малого бізнесу та його підтримки. Також він додав, що одним із важливих питань нової сесії Верховної Ради повинно стати підтримка Збройних Сил України.



"Важливим питанням на новій сесії Верховної Ради повинно стати підтримка ЗСУ. І дуже сподіваюсь, що одним із перших кадрових рішень стане відставка міністра оборони України Андрія Тарана, який провалив державне оборонне замовлення.Також є і багато інших важливих питань у сфері безпеки та оборони, а зокрема реформа СБУ", - додав Юршин



Юрчишин зауважив, що роботи для Верховної Ради вистачає, але, на його думку, влада надаватиме перевагу піарним рішенням. До прикладу він навів парад присвячений 30-річчю незалежності України. На його думку свято вдалося, але це всього лиш картинка для телебачення, оскільки нічого не було зробленого для того, щоб люди могли комфортно спостерігати за парадом.

Нагадаємо, 23 серпня Верховна Рада провела позачергове засідання, присвячене "Кримській Платформі"

24 серпня Верховна Рада зібралася на урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності України