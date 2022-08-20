Про це в інтерв'ю Еспресо заявив британський адвокат та суддя, прокурор Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії Джеффрі Найс.

"Якщо є достатньо доказів і є чітка структура злочинів або руйнування невійськових цілей - це порушення кодексу правил ведення війни. Ми бачимо, що відбувалося в перші дні війни. Путін знав, що відбувається. Людина, яка бачила такі докази могла чітко сказати: "Це не військові дії - це злочини", - сказав він.

На думку прокурора, Путін міг зупинити своїх людей, але цього не зробив.

"Він продовжував. Ми бачимо, що він діяв свідомо. Путін робив, що хотів - здійснював злочини проти мирного населення. І це чіткий випадок того, коли судовий процес не має бути довгим", - підсумував Найс.