Судовий процес над Путіним не буде довгим, бо він чітко усвідомлює, що відбуваються злочини, - експрокурор трибуналу щодо Югославії
Президент РФ Володимир Путін міг зупинити своїх військових, коли побачив перші злочини, але він діяв свідомо
Про це в інтерв'ю Еспресо заявив британський адвокат та суддя, прокурор Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії Джеффрі Найс.
"Якщо є достатньо доказів і є чітка структура злочинів або руйнування невійськових цілей - це порушення кодексу правил ведення війни. Ми бачимо, що відбувалося в перші дні війни. Путін знав, що відбувається. Людина, яка бачила такі докази могла чітко сказати: "Це не військові дії - це злочини", - сказав він.
На думку прокурора, Путін міг зупинити своїх людей, але цього не зробив.
"Він продовжував. Ми бачимо, що він діяв свідомо. Путін робив, що хотів - здійснював злочини проти мирного населення. І це чіткий випадок того, коли судовий процес не має бути довгим", - підсумував Найс.
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