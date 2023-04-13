Сухо, але місцями дощі: погода від Наталки Діденко на 14 квітня

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко в Facebook.

П'ятниця буде в Україні синоптично неоднорідною. Так, тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Протягом дня там очікується +15...+20 градусів. Найхолоднішою частиною країни виявиться північна, також східна, а ще Полтавщина. Вдень +8...+11 градусів.

Крім того 14 квітня помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України – місцями невеликі.

У західній частині України переважатиме суха погода, хіба що ввечері на Закарпатті піде дощ.