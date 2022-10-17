Сухо та до +22: якою буде погода сьогодні

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, на всій території нашої країни буде суха погода, можлива невелика хмарність. У західних, центральних і східних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, у південній частині північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +13 +18 градусів. У західних областях прогнозується до +22 градусів.

У столиці та Київській області сьогодні теж без опадів, але з мінливою хмарністю. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вдень повітря прогріється до +15 +17 градусів.

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