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Суп гаспачо. Класичний рецепт
Суп гаспачо подають у холодному вигляді, тому він добре освіжає в спекотні дні. Цей легкий суп смаколик - дієтичний. Колись він вважався стравою для бідняків, але пізніше отримав народну любов. Його також полюбила королева Іспанії
Інгредієнти:
- помідори - 1 кг
- огірки - 150 г
- часник - три зубки
- перець солодкий - 150 г
- оцет червоний винний - 60 мл
- оливкова олія - 120 мл
- сіль - одна чайна ложка
- перець чорний мелений - пів чайної ложки.
Фото: Freepik
Покроковий рецепт приготування:
- надрізаємо навхрест помідори
- заливаємо окропом
- через дві хвилини ополіскуємо холодною водою
- легко очищаємо від шкірки
- нарізаємо крупно огірки
- нарізаємо великими шматками солодкий перець
- нарізаємо крупно підготовлені помідори
- кладемо все в блендер
- додаємо три очищені зубчики часнику
- додаємо одну чайну ложку солі
- додаємо пів чайної ложки чорного меленого перцю
- додаємо винний оцет
- подрібнюємо в блендері усі підготовлені продукти
- додаємо оливкову олію
- даємо попрацювати блендеру ще кілька хвилин
- проціджуємо гаспачо через сито
- подаємо смачний іспанський холодний суп гаспачо до столу з сухариками та свіжими огірками, нарізаними кубиками.
Смачного!
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