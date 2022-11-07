Спеціалісти розповіли, чи змінилась озонова діра над Антарктидою у 2022 році
Суп харчо. Рецепт
Суп харчо – смачнющий, гостренький та ароматний. Традиційно суп харчо варять із яловичини, але саме з нашим рецептом ми навчаємось готувати цю страву із куркою
Інгредієнти для супу харчо на 6 умовних порцій
- Одна курка бройлерна
- половина склянки рису
- одна головка часнику
- 50 г вершкового масла
- одна цибулина ріпчаста
- одна морквина
- 2 столові ложки томатної пасти
- 50-60 г зелені
- одна столова ложка солі
Спосіб приготування супу "Харчо".
- Промиваємо та ріжемо на шматочки курку
- заливаємо її 2,5 літрами окропом
- варимо до готовності близько 40 хвилин на середньому вогні під кришкою
- промиваємо рис
- висипаємо в бульйон вже промитий рис
- коли рис починає набухати - солимо суп
- очищаємо, миємо та дрібненько нарізаємо цибулю
- очищаємо, миємо та дрібненько нарізаємо моркву
- очищаємо часник і дрібно нарізаємо його
- у сковорідці розігріваємо вершкове масло
- обсмажуємо овочі на середньому вогні
- при обсмажуванні не забуваємо помішувати (до 3-х хвилин)
- в кінці смаження додаємо томатну пасту
- перемішуємо
- часник перекладаємо у сковорідку до овочів
- тушимо, помішуючи, це все приблизно 7 хв. на маленькому вогні
- перекладаємо овочі в наш суп
- готуємо заправку для супу харчо: очищаємо та ріжемо часник, трохи його притискаємо, миємо та нарізаємо зелень
- часничок змішуємо з подрібненими зеленню кропу та базиликом
Наш смачнющий суп харчо — готовий. Під час подачі посипати страву вже в тарілках — заправкою.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+7°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 38.81Продаж 39.83
- Актуальне
- Важливе
2022, понедiлок
7 листопада
15:31
Росія заявила про "маховик русофобії" у Молдові через розмальовані пам'ятники Потьомкіну та "Скорботній матері"
14:47
Ексклюзив
Ворог активувався, і зараз найгарячіша точка на межі трьох областей, - депутат Запорізької облради Лишенко
14:38
Поширював дезінформацію та заперечував причетність РФ до знищення інфраструктури. У Запоріжжі затримали блогера телеграм-каналу Шарія
14:36
Ексклюзив
Герої України. Артилерист Юрій Солиган: "Звільняючи Харківщину, заїхали в село, а там росіяни обідають"
14:14
Росіяни утримують у підвалі на Донеччині понад 20 мобілізованих окупантів, які відмовились воювати з Україною
13:56
Ексклюзив
Можемо очікувати в Росії лютневу революцію у 2023 році, якщо збережеться тенденція невдоволення серед російських мобілізованих, - політолог Магда
13:19
У НАТО вважають, що перемога над росіянами в Херсоні може розпочати реальні мирні переговори з Москвою, - La Repubblica
13:12
Ексклюзив
Не повторити помилку 1991 року: Захід має готуватись до розпаду РФ і не допустити її збереження, - військовий експерт Жовніренко
12:44
Ексклюзив
Українські військові відкинули окупантів від Бахмута, - депутат Дружківської міськради Довбня
11:58
Туреччина не пропустила військові кораблі РФ до Чорного моря, - моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень