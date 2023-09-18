"Суперсила": документальний фільм Шона Пенна про війну в Україні виходить в американський прокат

Про це інформує Голос Америки.

Зазначається, що у фільмі Пенн документує перший етап російського вторгнення. Згідно з оригінальним задумом, фільм мав показати шлях українського президента Володимира Зеленського від коміка до президента країни. Натомість критики пишуть, що "Суперсила" стала документальним підтвердженням сили українського народу перед лицем російської навали.

"Коли Пенна привели в бункер у невідомому місці президентського палацу, російське вторгнення вже почалося. Пенн спілкувався з президентом Зеленським під час того, як у місті лунали вибухи. Він став ненавмисним першим свідком цієї історичної боротьби "Давида проти Голіафа". Крізь моменти легковажності, натхнення та розповіді з місця подій стає зрозуміло, що суперсила України полягає в силі її лідера, її народу та, зрештою, її серця", - наголошує видання кінокритики Rotten Tomatoes.

Передпоказ фільму відбувся у Вашингтоні 14 вересня за участі самого режисера, а також почесної спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, конгресмена Еріка Суолвелла та посолки України у США Оксани Маркарової.

Під час свого виступу на передпоказі, Шон Пенн закликав Білий дім більш рішуче підтримувати Україну озброєнням, заявивши, що американським посадовцям треба "відсторонитися від чистої обережності".

"Якщо у нас недостатньо для підтримки наших власних запасів (озброєнь, - ред.), то президент повинен ввести в дію Закон про оборонне виробництво від імені українців і постачати їм усе зараз", - додав Пенн у своїй промові, цитує MSN.

Вихід фільму відбувається на тлі візиту президента Зеленського до США цього тижня, де він візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, а також зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Водночас адміністрація Байдена запросила у конгресу погодити понад $21 млрд на додаткову оборонну та іншу допомогу Україні.