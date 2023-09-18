"Суперсила": документальний фільм Шона Пенна про війну в Україні виходить в американський прокат
У понеділок, 18 вересня, у мережі Paramount+ в американський прокат виходить документальний фільм про війну в Україні "Суперсила" голлівудського актора і режисера Шона Пенна
Про це інформує Голос Америки.
Зазначається, що у фільмі Пенн документує перший етап російського вторгнення. Згідно з оригінальним задумом, фільм мав показати шлях українського президента Володимира Зеленського від коміка до президента країни. Натомість критики пишуть, що "Суперсила" стала документальним підтвердженням сили українського народу перед лицем російської навали.
"Коли Пенна привели в бункер у невідомому місці президентського палацу, російське вторгнення вже почалося. Пенн спілкувався з президентом Зеленським під час того, як у місті лунали вибухи. Він став ненавмисним першим свідком цієї історичної боротьби "Давида проти Голіафа". Крізь моменти легковажності, натхнення та розповіді з місця подій стає зрозуміло, що суперсила України полягає в силі її лідера, її народу та, зрештою, її серця", - наголошує видання кінокритики Rotten Tomatoes.
Передпоказ фільму відбувся у Вашингтоні 14 вересня за участі самого режисера, а також почесної спікерки Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі, конгресмена Еріка Суолвелла та посолки України у США Оксани Маркарової.
Під час свого виступу на передпоказі, Шон Пенн закликав Білий дім більш рішуче підтримувати Україну озброєнням, заявивши, що американським посадовцям треба "відсторонитися від чистої обережності".
"Якщо у нас недостатньо для підтримки наших власних запасів (озброєнь, - ред.), то президент повинен ввести в дію Закон про оборонне виробництво від імені українців і постачати їм усе зараз", - додав Пенн у своїй промові, цитує MSN.
Вихід фільму відбувається на тлі візиту президента Зеленського до США цього тижня, де він візьме участь у засіданні Генеральної Асамблеї ООН, а також зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Водночас адміністрація Байдена запросила у конгресу погодити понад $21 млрд на додаткову оборонну та іншу допомогу Україні.
- Шон Пенн підтримав Україну одразу ж після вторгнення Росії на нашу територію. Він оголосив, що його благодійна організація "CORE" надасть українським біженцям усю необхідну допомогу.
- Пенн приїжджав в Україну одразу після початку війни, щоб зустрітись із президентом України. Шон також навідався до мешканця розбомбленого будинку в Києві й з’їздив до українських солдатів на фронт.
- 16 лютого президент України Володимир Зеленський виступив на відкритті 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю. Через відеозв’язок його представив американський актор Шон Пенн. Саме на Берлінале режисер представив свій документальний фільм "Суперсила" про вторгнення Росії в Україну, а також зачитав емоційну промову зі сцени.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.41
- EUR Купівля 40.39Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе