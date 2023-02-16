Зеленський 16 лютого виступить на відкритті кінофестивалю у Берліні

Про це повідомили організатори фестивалю, інформує Радіо Свобода.

Зеленського, який виступатиме через відеозв’язок, представить американський актор Шон Пенн.

Пенн на Берлінале представляє свій документальний фільм "Суперсила" про вторгнення Росії в Україну.

Організатори заявили, що участь українського лідера, країна якого майже рік перебуває у боротьбі з російськими військами, є "особливою честю".

"Берлінале разом з усіма кінематографістами й учасниками висловлює солідарність із народом України в його боротьбі за незалежність і рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України. Наші думки та співчуття з жертвами, постраждалим населенням, мільйонами, які залишили Україну, та митцями, які залишилися захищати країну і продовжують знімати війну", – заявили директори Берлінале Марієтт Ріссенбек і Карло Шатріан.

Як повідомлялося, Берлінський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 16 по 26 лютого. Цьогоріч Україну представляють шість фільмів: "Залізні Метелики" Романа Любого, "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової, "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі, "Ми не згаснемо" Аліси Коваленко, "Це побачення" Надії Парфан, "Східний фронт" Віталія Манського та Євгена Титаренка.