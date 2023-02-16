Зеленський 16 лютого виступить на відкритті кінофестивалю у Берліні
Президент України Володимир Зеленський 16 лютого виступить на відкритті 73-го Берлінського міжнародного кінофестивалю
Про це повідомили організатори фестивалю, інформує Радіо Свобода.
Зеленського, який виступатиме через відеозв’язок, представить американський актор Шон Пенн.
Пенн на Берлінале представляє свій документальний фільм "Суперсила" про вторгнення Росії в Україну.
Організатори заявили, що участь українського лідера, країна якого майже рік перебуває у боротьбі з російськими військами, є "особливою честю".
"Берлінале разом з усіма кінематографістами й учасниками висловлює солідарність із народом України в його боротьбі за незалежність і рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України. Наші думки та співчуття з жертвами, постраждалим населенням, мільйонами, які залишили Україну, та митцями, які залишилися захищати країну і продовжують знімати війну", – заявили директори Берлінале Марієтт Ріссенбек і Карло Шатріан.
Як повідомлялося, Берлінський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 16 по 26 лютого. Цьогоріч Україну представляють шість фільмів: "Залізні Метелики" Романа Любого, "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової, "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі, "Ми не згаснемо" Аліси Коваленко, "Це побачення" Надії Парфан, "Східний фронт" Віталія Манського та Євгена Титаренка.
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