"Оскар" без Зеленського та згадки про війну, але з хвилиною мовчання та проханням підтримати народ України

Спершу на сцену вийшла актриса з українським корінням Міла Куніс, яка висловила свою захопленість українцям, які не падають духом у такі тяжкі часи.





"Нещодавні глобальні події змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. Проте, коли ви бачите силу та гідність тих, хто зіткнувся з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю. Не можна не захоплюватися тими, хто знаходить у собі сили продовжувати боротися у неймовірній темряві", - сказала акторка.



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Після її слів організатори оголосили хвилину мовчання, а тоді на екрані з'явилося декілька слайдів зі словами підтримки України.





"Ми хочемо зробити хвилину мовчання, аби підтримати народ україни, який зіткнутися з вторгненням, конфліктом і упередженнями у своїх власних кордонах. Кіно — важлива можливість висловити свій гуманізм за часів конфліктів, але у реальному світі мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та служб порятунку. Ресурси в дефіциті, і ми, як глобальна спільнота, можемо зробити набагато більше. Ми просимо вас підтримати Україну у будь-який можливий спосіб", - йшлося в повідомленні.

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