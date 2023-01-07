Супутник NASA увійде в атмосферу Землі 8 січня, його уламки можуть досягти поверхні
ERBS, американський супутник, який досліджував рівень радіації на Землі, увійде в нашу атмосферу 8 січня: є ризик досягнення його уламків поверхні планети
Про це повідомили в Space.com з посиланням на NASA.
Зазначається, що супутник NASA Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) увійде в атмосферу Землі 8 січня 2022 року. Його вага сягає 2450 кілограмів, і він може повернутися на планету близько 23:40 GMT (можлива похибка - 17 годин).
У Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) очікують, що переважна частина об'єкта згорить під час падіння на Землю через її атмосферу, однак є вірогідність, що уламки ERBS досягнуть землі. Правда, в NASA зазначили, що "ризик заподіяння шкоди будь-кому на Землі дуже низький - приблизно 1 з 9400".
- У 2023 році NASA планує нові космічні місії, зокрема на Місяць та Юпітер, також кілька нових комерційних ракет можуть дебютувати.
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