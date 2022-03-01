Супутники Maxar зафіксували колону російської техніки, що рухається у напрямку Києва
Супутники компанії Maxar Technologies показали знімки, зроблені у понеділок, 28 лютого, які показують колону російської техніки, довжиною понад 27 км, що рухається у напрямку Києва
Про це повідомляє Reuters.
"Супутникові знімки, зроблені в понеділок, показали, що російські сухопутні війська продовжують наближатися до столиці України за допомогою військового конвою, який простягнувся понад 17 миль (27 км)", - йдеться у повідомленні.
У компанії стверджують, що у колоні, яка розташована на схід від міжнародного аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, налічуються танки, броньована техніка та одиниці польової артилерії. Також там була помічена техніка для забезпечення військ.
Колона, як передає видання, продовжувала рух на Південь Києва.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.04Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе