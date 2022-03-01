Супутники Maxar зафіксували колону російської техніки, що рухається у напрямку Києва

Про це повідомляє Reuters.



"Супутникові знімки, зроблені в понеділок, показали, що російські сухопутні війська продовжують наближатися до столиці України за допомогою військового конвою, який простягнувся понад 17 миль (27 км)", - йдеться у повідомленні.







У компанії стверджують, що у колоні, яка розташована на схід від міжнародного аеропорту ДП "Антонов" у Гостомелі, налічуються танки, броньована техніка та одиниці польової артилерії. Також там була помічена техніка для забезпечення військ.



Колона, як передає видання, продовжувала рух на Південь Києва.







Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb