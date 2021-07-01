Суркіс визначився зі сумою, за яку готовий продати голкіпера Бущана
Київське "Динамо" готове продати голкіпера Георгія Бущана за суму не меншу ніж $15 млн
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на "Динамо Київ Inside".
За інформацією джерела, президент "Динамо" Ігор Суркіс розуміє, що Бущан привернув увагу європейських клубів до себе завдяки яскравій грі на Євро-2020. Керівництво киян не продаватиме українця за суму, яка менша ніж $15 млн.
У минулому сезоні Георгій Бущан провів 41 матч, 19 відстояв "на нуль", пропустив 38 голів. Transfermarkt оцінює 27-річного українця у 5 млн євро, його контракт з "Динамо" розрахований до 30 червня 2023 року.
Українець показує яскраву гру на Євро-2020 і став справжнім улюбленцем фанів завдяки своїм сейвам.
- 8 червня повідомлялось, що київське "Динамо" готове продати голкіпера Георгія Бущана за 15 млн євро.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе