Суркіс визначився зі сумою, за яку готовий продати голкіпера Бущана

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на "Динамо Київ Inside".



За інформацією джерела, президент "Динамо" Ігор Суркіс розуміє, що Бущан привернув увагу європейських клубів до себе завдяки яскравій грі на Євро-2020. Керівництво киян не продаватиме українця за суму, яка менша ніж $15 млн.

У минулому сезоні Георгій Бущан провів 41 матч, 19 відстояв "на нуль", пропустив 38 голів. Transfermarkt оцінює 27-річного українця у 5 млн євро, його контракт з "Динамо" розрахований до 30 червня 2023 року.



Українець показує яскраву гру на Євро-2020 і став справжнім улюбленцем фанів завдяки своїм сейвам.



8 червня повідомлялось, що київське "Динамо" готове продати голкіпера Георгія Бущана за 15 млн євро.

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