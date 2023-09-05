Суровікіна звільнили з-під варти, проте він більше не має військових перспектив, — NYT

Про це, посилаючись на власні джерела в американському уряді та російських відомствах, повідомляє The New York Times.

Суровікін зник з поля зору громадськості у червні, після невдалого заколоту Пригожина. Американські чиновники вважають, що генерал заздалегідь повідомляв про повстання.

Офіційні особи США заявили, що хоча генерала Суровікіна, скоріш за все, офіційно звільнили з-під варти, все ще не відомо, чи залишаються якісь обмеження на його пересування чи заборони, накладені російською владою.

За словами NYT, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам на брифінгу у вівторок, що не може коментувати, чи перебуває Суровікін під слідством.

Зазначається, що Суровікіна звільнили через кілька днів після того, як Пригожин загинув в авіакатастрофі наприкінці минулого місяця. Генерал поки що зберіг своє звання і технічно все ще є офіцером, але кар'єрних перспектив у нього більше немає, повідомило анонімне джерело, наближене до російського міноборони.

Вчора, 4 вересня, журналістка Ксенія Собчак опублікувала перше фото Суровікіна після заколоту

"Генерал Сергій Суровікін вийшов: живий, здоровий, вдома з сім’єю в Москві", — йдеться в дописі Собчак.

Олексій Венедіктов, ексголова "Еха Москви", написав увечері в понеділок, що генерал Суровікін перебуває вдома зі своєю родиною.

"Він перебуває у відпустці та знаходиться у розпорядженні Міноборони", – написав Венедіктов у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію. Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це "спекуляція". "Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і таке інше. Я думаю, що це один із таких прикладів", - сказав він. Після невдалого бунту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав Пригожина, хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися. Командувача повітряно-космічними військами Росії, заступника командувача російськими військами в Україні генерала Сергія Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту фінансиста ПВК Вагнера Євгена Пригожина, інформувало 29 червня Financial Times. Натомість донька Суровікіна Вероніка у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт генерала. За даними британської розвідки, інформація щодо арешту Суровікіна поки не підтверджена.

22 серпня з'явилась інформація, нібито російського генерала Сергія Суровікіна звільнили з посади командувача ПКС РФ, проте він залишається в розпорядженні Міноборони Росії.