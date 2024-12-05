"5 років тотального пресингу": нардепка Федина про закриття справи проти неї й Звіробій за погрози Зеленському

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні був дуже несподіваний день, тому що суд провів засідання і закрив кримінальну справу, яку порушив проти мене та Марусі Звіробій Володимир Олександрович Зеленський, який за його власною заявою є потерпілим від слів двох невідомих йому жінок.

Насправді ситуація є абсолютно дикою, тому що 5 років тому, 26 жовтня 2019 року, ми з Марусею протестували проти відведення військ у Золотому, проти хамства військовослужбовцям і проти того, що послаблюється обороноздатність нашої армії.

У результаті ми отримали кримінальні справи, бо ми попереджали про небезпеку. Ми наголошували на боєздатності нашої армії та закликали президента робити все, щоб Україна вистояла", - пояснила Федина.

За словами народної депутатки, п'ять років шалених витрат на прокурорів, слідчих, суддів і на маніпулювання справою. П'ять років тотального пресингу лише за те, що захищали нашу армію. П'ять років, з яких три роки триває повномасштабне вторгнення, мали б дати Володимиру Зеленському розуміння того, що на передовій стріляють, розриваються гранати й хамити військовослужбовцям не можна, а захищати й зміцнювати армію - це його обов'язок, як і обов'язок кожного громадянина України.

"Сьогодні ця справа завершилася, але вибачень ми не почули й не почуємо. Я мала надію, що за час воєнного стану Володимир Олександрович тихесенько забере свою заяву і не буде ганьбитися тим, що є потерпілим. Він цього не захотів зробити. Справа зараз закрита, і я маю надію, що це перша ластівка проявів справедливості у нашій державі", - резюмувала Федина.