50 найкращих історій відповідального партнерства: вже незабаром Responsibility Award 2023 оголосить 3 проєкти-переможці

Історії, які увійшли до довгого списку Премії відповідальності, оцінювали за шістьма критеріями: "результативність проєкту", "взаємодія між партнерами", "масштабування проєкту", "інноваційність", "вплив на організацію" та "мотивованість до участі в премії".

Загалом на премію номінували 168 історій відповідального партнерства. Це проєкти, втілені організаціями громадянського суспільства із представниками інших секторів — бізнесу, місцевої влади, медіа тощо. Цьогоріч, коли наша держава потребує особливої підтримки та зусиль, Премія відповідальності відзначає саме ті історії, що відповідають пункту 13 Декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина: "До країни: допомагай своїй країні в рамках власних можливостей".

Еспресо — головний інформаційний партнер події.

"Професійність, якісна взаємодія, інноваційні рішення та підходи — ось що ми побачили у заявках наших учасників. Ми отримали заявки від організацій, що працюють у різних сферах – допомога війську, освіта, культура, підтримка ВПО, охорона здоров’я тощо. І всі ці команди та їхні ініціативи у свій спосіб сьогодні підтримують нашу державу", — ділиться Богдан Михальчук, координатор Responsibility Award 2023.

Наступним етапом є голосування журі, формування короткого списку із 10-ти фіналістів та обрання 3-х лауреатів у таких номінаціях:

Історія відповідального партнерства: громади

Національний партнерський проєкт

Взаємодія без кордонів: Україна до світу

Нагородження найкращих історій відповідального партнерства відбудеться 22 січня, у День Соборності України, щоб підкреслити силу єдності та взаємодії в суспільстві. Церемонія нагородження

За новинами Премії можна стежити на сайті: https://responsibility-award.com/results/

Премію Responsibility Award 2023 організовує Фонд родини Богдана Гаврилишина у партнерстві Програмою сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється Pact в Україні, Razom For Ukraine, Фундацією ЗМІN, Міжнародним Фондом "Відродження", Фондом Федора Шпига за інформаційної підтримки ІСАР "Єднання".