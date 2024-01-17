50 найкращих історій відповідального партнерства: вже незабаром Responsibility Award 2023 оголосить 3 проєкти-переможці
Фонд родини Богдана Гаврилишина опублікував довгий список Премії відповідальності. До нього увійшли 50 організацій громадянського суспільства та їхні історії відповідального партнерства
Історії, які увійшли до довгого списку Премії відповідальності, оцінювали за шістьма критеріями: "результативність проєкту", "взаємодія між партнерами", "масштабування проєкту", "інноваційність", "вплив на організацію" та "мотивованість до участі в премії".
Загалом на премію номінували 168 історій відповідального партнерства. Це проєкти, втілені організаціями громадянського суспільства із представниками інших секторів — бізнесу, місцевої влади, медіа тощо. Цьогоріч, коли наша держава потребує особливої підтримки та зусиль, Премія відповідальності відзначає саме ті історії, що відповідають пункту 13 Декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина: "До країни: допомагай своїй країні в рамках власних можливостей".
Еспресо — головний інформаційний партнер події.
"Професійність, якісна взаємодія, інноваційні рішення та підходи — ось що ми побачили у заявках наших учасників. Ми отримали заявки від організацій, що працюють у різних сферах – допомога війську, освіта, культура, підтримка ВПО, охорона здоров’я тощо. І всі ці команди та їхні ініціативи у свій спосіб сьогодні підтримують нашу державу", — ділиться Богдан Михальчук, координатор Responsibility Award 2023.
Наступним етапом є голосування журі, формування короткого списку із 10-ти фіналістів та обрання 3-х лауреатів у таких номінаціях:
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Історія відповідального партнерства: громади
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Національний партнерський проєкт
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Взаємодія без кордонів: Україна до світу
Нагородження найкращих історій відповідального партнерства відбудеться 22 січня, у День Соборності України, щоб підкреслити силу єдності та взаємодії в суспільстві. Церемонія нагородження
За новинами Премії можна стежити на сайті: https://responsibility-award.com/results/
Премію Responsibility Award 2023 організовує Фонд родини Богдана Гаврилишина у партнерстві Програмою сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та здійснюється Pact в Україні, Razom For Ukraine, Фундацією ЗМІN, Міжнародним Фондом "Відродження", Фондом Федора Шпига за інформаційної підтримки ІСАР "Єднання".
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