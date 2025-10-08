Абсолютно новий формат у межах ДПА: як відбуватиметься тестування для четвертокласників уже навесні. Пояснюємо

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, для Еспресо розповіла, як саме і коли відбуватиметься ДПА для четвертокласників та з яких предметів складатиметься тестування.

"Навесні 2026 року відбудеться пілотування ДПА на рівні початкової школи. До участі буде залучено 10 000 четвертокласників і четвертокласниць із різних регіонів нашої країни в різних типах шкіл. Мета цього пілотування є – передусім апробація процедур, пов'язаних зі збиранням результатів оцінювання через спеціальну освітню платформу (СОП), яку зараз розробляють ІТ-фахівці", – пояснює Тетяна Вакуленко.

На осінь 2026 року заплановано також апробацію окремих інструментів і процедур для ДПА на рівні 9-х класів із мовно-літературної і математичної освітніх галузей. У Центрі оцінювання кажуть, що до апробації залучать 2000 учнів і учениць 10 класів, які навчалися в школах, де пілотували навчально-методичне забезпечення Нової української школи на рівні базової освіти.

Які зміни чекають школярів у найближчі роки

"На 2027 рік заплановано продовження ДПА-9. Буде апробовано доопрацьовані за підсумками апробації у 2026 році інструменти й процедури для оцінювання досягнень учнівства в мовно-літературній і математичній освітніх галузях. Також передбачено первинну апробацію інструментів з інших освітніх галузей, а саме – громадянська та історична, природнича, інформатична, іншомовна", – розповідає Тетяна Вакуленко.

У 2028 році потенційно можливим є запуск повноцінної ДПА-9 із двох предметів – українська мова та література і математика.

Коли запровадять повноцінну ДПА

У Центрі оцінювання пояснюють, що упровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року. У випадку з ДПА-4 масове впровадження можливе вже з 2027 року, однак рішення про це має бути ухвалено після врахування багатьох чинників, передусім війни

З яких предметів буде ДПА для 4 і 9 класів

Під час проведення пілотування ДПА-4 у 2026 році до участі буде залучено 10 тис. учнів і учениць. У 2027 році буде проведено пілотний етап для учнів і учениць 9 класів, а це також 10 тис. осіб. Після впровадження всеохопного ДПА все учнівство 4-х і 9-х класів проходитиме тестування з визначених освітніх галузей.

У межах ДПА-4 буде проведено оцінювання з математика та української мови й читання, а також двох предметів, які формують базу для подальшого вивчення у базовій школі. Для проведення оцінювання в школі УЦОЯО передаватиме макети зошитів із відповідних предметів.

"З української мови й читання завдання ДПА передбачатимуть читання тексту й надання відповідей щодо його змісту та структури. Серед завдань будуть також такі, для виконання яких необхідно буде виправляти помилки в реченнях, писати власне коротеньке висловлювання. Завдяки цим завданням діти демонструватимуть, чи здатні застосовувати вивчені мовні правила й уміння створювати тексти на практиці. Це водночас завдання на розуміння значень слів, які вивчають у початковій школі", – наголосила Тетяна Вакуленко.

Також будуть завдання, мета яких – оцінити рівень сформованості в учнів вмінь комунікувати усно. Такі завдання абсолютно новий формат у межах ДПА.

"Для проведення цього оцінювання педагоги отримають картки з описом певної ситуації та рекомендаціями, як "занурити" дітей у певну життєву ситуацію (наприклад, зробити вибір, ремонтувати іграшки чи купувати нові). Ми пропонуватимемо кожній дитині висловитися із цього приводу, а вчитель чи вчителька оцінить, наскільки грамотно і вправно дитина формулює думку, наскільки ця думка цілісна, чи не губиться логіка у двох-трьох реченнях, чи є певна аргументація. Тобто це завдання, які за своєю суттю подібні до тих, що містяться в сучасних підручниках i посібниках для початкової школи. Вони відповідають концепції НУШ, а за стилем і побудовою нагадують своєрідні пригоди в межах предметного змісту", – розповідають у Центрі оцінювання.

З математики в межах ДПА будуть використовувати традиційні для початкової школи завдання, однак усі вони будуть контекстуалізовані. Потрібно буде проаналізувати певну життєву чи навчальну ситуацію, визначити, що в цій ситуації потребує математичних розрахунків.

"Власне, ідеться про те, що діти повинні будуть показати, наскільки вони добре вміють застосовувати математичні знання й уміння в практичній діяльності. Крім цього, учнівству пропонуватимуть завдання в цікавій форм математичного дослідження, під час проведення якого учні й учениці, наприклад, міркуватимуть над тим, як створити притулок для тварин. Для цього дітям треба буде розрахувати площу вольєрів, об'єми необхідних для тварин продуктів харчування, вартість харчування для різних порід тварин тощо. Тобто завдання з математики будуть захопливими практичними "пригодами в зошитах", – додає вона.

Усі школярі 4 класів будуть проходити ДПА у своїх школах зі своєю вчителькою. Жодних переміщень дітей до інших закладів освіти не передбачено. У Центрі оцінювання наголосили, що критично важливо працювати в знайомих умовах, щоб показати свої фактичні знання.

Працюватимуть у звичному для себе паперовому форматі, а комп'ютерне середовище слугуватиме для обміну матеріалами між УЦОЯО і закладами освіти.

Загалом формат зошитів як із мовно-літературної, так і з математичної освітньої галузей нагадуватиме сучасні квест-ігри, коли діти на практиці застосовують математику й мову, щоб досягти зрозумілої мети.

Що відомо про ДПА для класів

Щодо ДПА на рівні 9-х класів, то у 2026 році будуть тестування з української мови та літератури і математики.

"Важливо відзначити, що ці завдання будуть спиратися на Державний стандарт базової середньої освіти, а не на якійсь конкретній модельній навчальній програмі. Такий підхід зумовлений тим, що на сьогодні в школі учнівство може рухатися за різними програмами, однак урешті досягаючи визначених у стандарті вимог".

Погані результати, чи будуть наслідки і які саме?

ДПА-4 буде проведено лише з метою моніторингу навчальних досягнень, зазначили для Еспресо в Українському центрі оцінювання якості освіти. Однак, будуть певні бали, які показуватимуть, які завдання дитина виконала правильно, а де припустилася помилки. Але ці бали матимуть лише інформаційний характер.

"Результати оцінювання не визначатимуть те, чи буде переведено дитину до наступного класу, натомість їх буде використано лише для того, щоб сама дитина, її батьки й учитель чи учителька дізналися, які теми вже добре засвоєні, а над якими варто ще попрацювати, щоб упевненіше навчатися в 5-му класі", – пояснила Вакуленко.

Український досвід і європейська практика

Якщо говорити про аналоги української ДПА, то вони, звісно, існують, зазначають у Центрі оцінювання. Подібні оцінювання є майже в усіх прогресивних країнах.

"Зокрема, у Великій Британії щороку наприкінці навчання в межах певного циклу проводять оцінювання "Key Stage Assessment". Воно має ту саму ідею надати зворотний зв'язок учнівству, батькам і вчителям чи вчителькам. Якщо говорити про стиль і тип завдань, то ми орієнтувалися також на матеріали і з Польщі, і з Франції, а за основу брали вітчизняні напрацювання, зокрема в межах реалізації загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти, яке УЦОЯО проводить з 2018 року".

У Центрі оцінювання наголосили, що невдовзі на їхньому сайті з'явиться окрема закладка, де будуть висвітлювати питання, пов'язані з ДПА.