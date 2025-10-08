Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Абсолютно новий формат у межах ДПА: як відбуватиметься тестування для четвертокласників уже навесні. Пояснюємо
Ексклюзив

Абсолютно новий формат у межах ДПА: як відбуватиметься тестування для четвертокласників уже навесні. Пояснюємо

Тетяна Яворська
8 жовтня, 2025 середа
13:46
Суспільство

Кожному випускному класу – тестування. Вже наступного року, крім національного мультимедійного тесту для випускників старшої школи та ДПА для випускників середньої, також запровадять підсумкову атестацію для учнів, які закінчують 4 клас

Зміст

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко, для Еспресо розповіла, як саме і коли відбуватиметься ДПА для четвертокласників та з яких предметів складатиметься тестування.

"Навесні 2026 року відбудеться пілотування ДПА на рівні початкової школи. До участі буде залучено 10 000 четвертокласників і четвертокласниць із різних регіонів нашої країни в різних типах шкіл. Мета цього пілотування є –  передусім апробація процедур, пов'язаних зі збиранням результатів оцінювання через спеціальну освітню платформу (СОП), яку зараз розробляють ІТ-фахівці", – пояснює Тетяна Вакуленко.

На осінь 2026 року заплановано також апробацію окремих інструментів і процедур для ДПА на рівні 9-х класів із мовно-літературної і математичної освітніх галузей. У Центрі оцінювання кажуть, що до апробації залучать 2000 учнів і учениць 10 класів, які навчалися в школах, де пілотували навчально-методичне забезпечення Нової української школи на рівні базової освіти. 

Які зміни чекають школярів у найближчі роки

"На 2027 рік заплановано продовження ДПА-9. Буде апробовано доопрацьовані за підсумками апробації у 2026 році інструменти й процедури для оцінювання досягнень учнівства в мовно-літературній і математичній освітніх галузях. Також передбачено первинну апробацію інструментів з інших освітніх галузей, а саме – громадянська та історична, природнича, інформатична, іншомовна", – розповідає Тетяна Вакуленко.

У 2028 році потенційно можливим є запуск повноцінної ДПА-9 із двох предметів – українська мова та література і математика. 

Коли запровадять повноцінну ДПА

У Центрі оцінювання пояснюють, що упровадження ДПА-9 як цілісної системи можливе не раніше 2029 року. У випадку з ДПА-4 масове впровадження можливе вже з 2027 року, однак рішення про це має бути ухвалено після врахування багатьох чинників, передусім війни

З яких предметів буде ДПА для 4 і 9 класів

Під час проведення пілотування ДПА-4 у 2026 році до участі буде залучено 10 тис. учнів і учениць. У 2027 році буде проведено пілотний етап для учнів і учениць  9 класів, а це також 10 тис. осіб. Після впровадження всеохопного ДПА все учнівство 4-х і 9-х класів проходитиме тестування з визначених освітніх галузей. 

У межах ДПА-4 буде проведено оцінювання з математика та української мови й читання, а також двох предметів, які формують базу для подальшого вивчення у базовій школі. Для проведення оцінювання в школі УЦОЯО передаватиме макети зошитів із відповідних предметів. 

"З української мови й читання завдання ДПА передбачатимуть читання тексту й надання відповідей щодо його змісту та структури. Серед завдань будуть також такі, для виконання яких необхідно буде виправляти помилки в реченнях, писати власне коротеньке висловлювання. Завдяки цим завданням діти демонструватимуть, чи здатні застосовувати вивчені мовні правила й уміння створювати тексти на практиці. Це водночас завдання на розуміння значень слів, які вивчають у початковій школі", – наголосила Тетяна Вакуленко.

Також будуть завдання, мета яких – оцінити рівень сформованості в учнів вмінь комунікувати усно. Такі завдання абсолютно новий формат у межах ДПА

"Для проведення цього оцінювання педагоги отримають картки з описом певної ситуації та рекомендаціями, як "занурити" дітей у певну життєву ситуацію (наприклад, зробити вибір, ремонтувати іграшки чи купувати нові). Ми пропонуватимемо кожній дитині висловитися із цього приводу, а вчитель чи вчителька оцінить, наскільки грамотно і вправно дитина формулює думку, наскільки ця думка цілісна, чи не губиться логіка у двох-трьох реченнях, чи є певна аргументація. Тобто це завдання, які за своєю суттю подібні до тих, що містяться в сучасних підручниках i посібниках для початкової школи. Вони відповідають концепції НУШ, а за стилем і побудовою нагадують своєрідні пригоди в межах предметного змісту", – розповідають у Центрі оцінювання.

З математики в межах ДПА будуть використовувати традиційні для початкової школи завдання, однак усі вони будуть контекстуалізовані. Потрібно буде проаналізувати певну життєву чи навчальну ситуацію, визначити, що в цій ситуації потребує математичних розрахунків. 

"Власне, ідеться про те, що діти повинні будуть показати, наскільки вони добре вміють застосовувати математичні знання й уміння в практичній діяльності. Крім цього, учнівству пропонуватимуть завдання в цікавій форм математичного дослідження, під час проведення якого учні й учениці, наприклад, міркуватимуть над тим, як створити притулок для тварин. Для цього дітям треба буде розрахувати площу вольєрів, об'єми необхідних для тварин продуктів харчування, вартість харчування для різних порід тварин тощо. Тобто завдання з математики будуть захопливими практичними "пригодами в зошитах", – додає вона.

Усі школярі 4 класів будуть проходити ДПА у своїх школах зі своєю вчителькою. Жодних переміщень дітей до інших закладів освіти не передбачено. У Центрі оцінювання наголосили, що критично важливо працювати в знайомих умовах, щоб показати свої фактичні знання. 

Працюватимуть у звичному для себе паперовому форматі, а комп'ютерне середовище слугуватиме для обміну матеріалами між УЦОЯО і закладами освіти. 

Загалом формат зошитів як із мовно-літературної, так і з математичної освітньої галузей нагадуватиме сучасні квест-ігри, коли діти на практиці застосовують математику й мову, щоб досягти зрозумілої мети. 

Що відомо про ДПА для класів

Щодо ДПА на рівні 9-х класів, то у 2026 році будуть тестування з української мови та літератури і математики.

"Важливо відзначити, що ці завдання будуть спиратися на Державний стандарт базової середньої освіти, а не на якійсь конкретній модельній навчальній програмі. Такий підхід зумовлений тим, що на сьогодні в школі учнівство може рухатися за різними програмами, однак урешті досягаючи визначених у стандарті вимог".

Погані результати, чи будуть наслідки і які саме?

ДПА-4 буде проведено лише з метою моніторингу навчальних досягнень, зазначили для Еспресо в Українському центрі оцінювання якості освіти. Однак, будуть певні бали, які показуватимуть, які завдання дитина виконала правильно, а де припустилася помилки. Але ці бали матимуть лише інформаційний характер. 

"Результати оцінювання не визначатимуть те, чи буде переведено дитину до наступного класу, натомість їх буде використано лише для того, щоб сама дитина, її батьки й учитель чи учителька дізналися, які теми вже добре засвоєні, а над якими варто ще попрацювати, щоб упевненіше навчатися в 5-му класі", – пояснила Вакуленко.

Український досвід і європейська практика 

Якщо говорити про аналоги української ДПА, то вони, звісно, існують, зазначають у Центрі оцінювання. Подібні оцінювання є майже в усіх прогресивних країнах. 

"Зокрема, у Великій Британії щороку наприкінці навчання в межах певного циклу проводять оцінювання "Key Stage Assessment". Воно має ту саму ідею надати зворотний зв'язок учнівству, батькам і вчителям чи вчителькам. Якщо говорити про стиль і тип завдань, то ми орієнтувалися також на матеріали і з Польщі, і з Франції, а за основу брали вітчизняні напрацювання, зокрема в межах реалізації загальнодержавного зовнішнього моніторингу якості початкової освіти, яке УЦОЯО проводить з 2018 року".

У Центрі оцінювання наголосили, що невдовзі на їхньому сайті з'явиться окрема закладка, де будуть висвітлювати питання, пов'язані з ДПА. 

Теги:
Статті
Новини
Наука
Україна
ЗНО
освіта
освіта Львів
Читайте також:
VERES HILL
Автор
26 вересня, 2025 п'ятниця
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
7 жовтня, 2025 вiвторок
Навчання "Захід-2025" у Білорусі дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи, - Безсмертний
удар по видобутку газу
Автор Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
Київ
+14.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 47.88
    Продаж 48.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 жовтня
14:41
Український фільм «Ти — космос» отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
Український фільм "Ти — космос" отримав головну нагороду на чеському кінофестивалі Future Gate Sci-Fi Film Festival
14:04
OPINION
Не заяви, а дії: адміністрація Трампа продовжує послаблювати Росію через підтримку України
13:26
Набелівська премія з хімії 2025: фото з відкритих джерел
Нобелівську премію з хімії отримали троє вчених "за розробку металоорганічних каркасів"
13:19
Продовольча організація ООН спільно з партнерами уже підтримала українських аграріїв
Верховна Рада ухвалила закон, що впроваджує європейську модель підтримки агросектору
13:08
на фото Верховна Рада України
ВР ухвалила постанову про безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час війни
12:55
погода, опади, дощь
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
12:37
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Фон дер Ляєн заявила, що РФ веде "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи"
12:01
OPINION
Єдиний шлях до миру – це перемога України. Російську загрозу необхідно ліквідувати назавжди
11:48
Пожежа на нафтобазі в Феодосії після влучання БПЛА вирує третій день, окупаційна влада мовчить, люди виїжджають
11:48
Оновлено
Атака РФ уночі 8 жовтня: на Чернігівщині влучання в енергообʼєкт, на Дніпровщині є поранені
11:38
військові навчання Індії та РФ
Росія та Індія розпочали спільні військові навчання
10:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Ми втратили двох побратимів, знищили 50 окупантів й 8 взяли у полон": капітан 141-ї ОМБр Юрій "Beard" про штурм Січневого на Дніпровщині
10:50
Аналітика
супутникова розвідка
Україна в битві розвідок: все більше залежить від космосу
10:43
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Через обстріли без світла залишаються споживачі в кількох областях: ситуація в енергосистемі 8 жовтня
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Над секретними заводами, де випускають ракети для України, "гудуть дрони", а ЄС надає перевагу міжусобицям, а не протистоянню Росії. Акценти світових ЗМІ 8 жовтня
10:20
шахед
Сили ППО вночі знешкодили 154 зі 183 ворожих БПЛА
10:02
OPINION
Китай нав'язує Росії дуже "особливі" умови співпраці
09:56
коронавірус
Японські вчені виявили біологічну причину тривалого "затуманення" мозку при COVID-19
09:51
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 8 жовтня: гривня зміцнилася щодо євро
09:43
Ексклюзив
Куба
"Намагаються залучити дешевший ресурс": експерт Пехньо про 25 тис. кубинців, які можуть долучитись до армії РФ
09:27
ГУР оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених Росією
08:44
Ексклюзив
Херсон
"Була розлючена, що лише на 5 місці": депутатка Херсонської міськради Погомій розповіла, що РФ складає список найбільших ворогів у місті
08:43
Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію
08:43
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
08:12
крилата ракета "Tomahawk"
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
08:08
Огляд
іграшковий динозавр
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні
08:02
OPINION
Василь Пехньо
Війна дрейфує в тил
07:57
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
За добу росіяни втратили 1010 окупантів, 26 артсистем і 75 одиниць автотехніки
07:42
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Трейдери вимагають від індійських держкомпаній платити за нафту з РФ в китайських юанях, - Reuters
07:31
Огляд
"Чемпіон чемпіонів": 154 роки тому народився черкащанин Іван Піддубний, чию славу росіяни намагаються привласнити
06:57
Кількість скарг про порушення мовного закону від початку року зросла на чверть
06:26
"Польські найманці використовують наркотики, щоб не спати й не їсти до двох тижнів": ЦПД спростував фейк росіян
06:04
На кортеж президента Еквадору скоїли напад. Міністерка енергетики назвала це замахом на вбивство, 5 людей затримали
05:30
Міжнародні резерви України у вересні зросли майже на $500 млн і досягли рівня $46,52 млрд
00:56
нафта
Росія збільшила експорт сирої нафти через атаки українських БПЛА на НПЗ, - Bloomberg
00:25
Оновлено
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна U20 поступилася Іспанії та вилетіла у 1/8 фіналу ЧС-2025
2025, вiвторок
7 жовтня
23:43
Казино
Мінцифри, БЕБ і PlayCity підписали меморандум про співпрацю для боротьби з нелегальним гральним бізнесом
23:03
Естонія
В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ
22:36
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
22:31
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Є сумніви, що вони були угорські": генерал-майор СБУ Ягун про БПЛА, які залетіли на Закарпаття з боку Угорщини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV