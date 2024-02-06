Адвокат Порошенка Ілля Новіков: нездорова сенсація на порожньому місці

"Сьогодні вранці "Главком" випустив новину "ДБР готує статус обвинуваченого Порошенку" (потім назву поміняли на "Слідство завершене: Порошенко знайомиться з матеріалами"). З посиланням на ДБР повідомляється, що "вугільна справа" незабаром піде до суду, і що тільки-но це станеться, у Порошенка зміниться статус і він стане обвинуваченим у державній зраді та сприянні терористичній діяльності. Відразу цю новину почали радісно розганяти дружні Офісу президента телеграм-канали, ті ж самі що на минулому тижні мочили Залужного та одночасно заперечували "чутки про його скору відставку" як російське ІПСО. Дехто повірив і вже почав святкувати", – пише Новіков на своїй сторінці у Facebook.

"Насправді новини нема, це була учбова тривога, можна розходитись. Ніхто ніяких змін не готує, в Порошенка все гаразд і так буде далі, але дякуємо за вашу увагу. Журналісти "Главкому" звернулись до ДБР з запитом, щоб оновити інформацію щодо стану "вугільної справи", про яку за останні два роки всі вже встигли забути, бо війна і якось не до того. ДБР надало їм відповідь, але таку, що аби правильно зрозуміти що вона означає, треба бути в курсі справи. Ми, адвокати Порошенка, в курсі й могли б пояснити, але до нас "Главком" чомусь не звернувся. Хоча в них нещодавно змінився власник, і мабуть, записні книжки теж оновилися, так буває. У результаті читачі "Главкому" і авдиторія пропрезидентських каналів отримали нездорову сенсацію на пустому місці", – іронізує адвокат.

"Що відбувається в реальності. У вересні 2022 року, після того, як Медведчука обміняли на азовців (і добре), ДБР написало нам листа, що вони завершили слідство і пропонують нам знайомитись з матеріалами. Ми їм відповіли, що вони не мали права закривати слідство до розгляду всіх наших клопотань, яких на той час набралося чимало і всі вимагали змістовної відповіді. Все, більше за останні півтора року нічого не було, і в лютому 2024-го теж ніяких новин у справі не було", – констатує Новіков.

За його словами, ДБР свідомо створило патову ситуацію і вони не квапляться щось з нею робити. "По-перше, не можуть юридично, бо коли ви вже оголосили про звершення слідства з невиконаними рішеннями суду на руках, у вас нема нормальних процесуальних інструментів, щоб це виправити. А по-друге, і головне – наша "вугільна справа" в цілому така, що з нею слідство дуже не хоче йти до суду, бо всі їхні косяки та свавілля, що там наростали від початку цієї справи, вийде на світ. А наразі воно поки що як би на паузі, ну і добре, тим більше що подіям як раз у грудні буде десять років", – нагадав Новіков.

"Там буде і про те, як цю справу починали з гучного спільного брифінгу у 2020-му шеф СБУ Баканов (де він зараз?) і генпрокурор Венедіктова (вона посол у Швейцарії). Як Венедіктова йшла у відпустку на день у грудні 2021-го, щоб не підписувати підозру Порошенку, а потім ще раз, у січні 2022, щоб не підписувати клопотання про арешт. Як у лютому, за два тижні до вторгнення, пробували протиснути апеляційний суд і все ж таки заарештувати. Як у першу добу вторгнення таємні матеріали справи вивезли разом з керівництвом ДБР до Хмельницького і вже там спалили, щоб вони точно не дісталися ворогу (тільки матеріали, не керівництво). Як маючи під вартою Медведчука пʼять місяців після його спроби втекти та до обміну не спробували засудити його за реальну державну зраду, бо весь цей час торгувалися з ним, щоб він дав покази на Порошенка по вигаданій історії про африканське вугілля, і врешті довелось відпустити його без вироку в статусі "учасника обміну військовополонених". Як Татаров і Смірнов світились у координації слідства вже під час повномасштабної війни, коли в нас тут начебто була єдність перед обличчям ворога. А перед вторгненням вони світилися просто як новорічна ялинка на Майдані. І ми маємо про це зафіксовані свідчення ще з золотих часів Портнова, що почались у травні 2019-го", – нагадує Ілля Новіков.

"Тому відповідь ДБР "Главкому" насправді означає "в нас зараз нічого не відбувається, відстаньте від нас будь ласочка". "Главком" цього не зрозумів і несвідомо (мабуть) ввів у оману частину суспільства, не звернувшись за коментарем до другої сторони. Навпаки, про господарів телеграм-каналів ми впевнені, що вони в загальних рисах розуміють ситуацію і у "вугільній" і в інших "справах Порошенка", бо це ті самі люди, що їх створювали та ними керують", – резюмує адвокат.