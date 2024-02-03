Активісти пропонують перейменувати вулиці Харкова на честь Бандери та Петлюри

Про це вони написали у тг-канал.

"Сьогодні надіслали звернення на ім’я Харківського міського голови з проханням перейменувати вулиці міста Харкова, використовуючи прізвища визначних місцевих та загальнонаціональних діячів, яких досі не вшановано у міській топоніміці", - йдеться у повідомленні.

Запропоновані назви вулиць активісти розділили на два списки: "локальний пантеон" та "загальнонаціональний пантеон". Серед них вулиця Івана Мазепи, Симона Петлюри, Степана Бандери, Євгена Коновальця та інші.