Активісти пропонують перейменувати вулиці Харкова на честь Бандери та Петлюри
Активісти з "Деколонізації України" запропонували міському голові Харкова Ігорю Терехову перейменувати низку вулиць на честь Степана Бандери та Симони Петлюри
Про це вони написали у тг-канал.
"Сьогодні надіслали звернення на ім’я Харківського міського голови з проханням перейменувати вулиці міста Харкова, використовуючи прізвища визначних місцевих та загальнонаціональних діячів, яких досі не вшановано у міській топоніміці", - йдеться у повідомленні.
Запропоновані назви вулиць активісти розділили на два списки: "локальний пантеон" та "загальнонаціональний пантеон". Серед них вулиця Івана Мазепи, Симона Петлюри, Степана Бандери, Євгена Коновальця та інші.
- Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. За понад рік роботи в області демонтовано 312 радянських пам'ятників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.53 Купівля 37.53Продаж 38.12
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе