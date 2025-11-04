Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Апеляційний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності Порошенка

Апеляційний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності Порошенка

Марія Науменко
4 листопада, 2025 вiвторок
13:05
Петро Порошенко

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав незаконною урядову постанову, якою обмежували міжнародну діяльність п’ятого президента України Петра Порошенка

Зміст

Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов повідомив під час виступу у Верховній Раді.

"Вчора 6-й апеляційний адміністративний суд у справі "Порошенко проти Кабінету міністрів" зробив велику послугу українській демократії та нашій євроінтеграції, бо визнав незаконною ту саму постанову уряду, про яку вже прямо сказано в Резолюції Європейського парламенту щодо зловживань механізмів заборон на виїзд з України як інструмент політичного тиску", – заявив він.

За його словами, йдеться не лише про Петра Порошенка, а про системну проблему влади, яка "вирішила, що може тримати депутатів парламенту і місцевих рад на короткому повідку"

"Цей інструмент настільки шокував наших європейських партнерів, що сьогодні про нього говорять у Брюсселі як про ознаку авторитаризму, що проростає в центрі Європи", – наголосив Герасимов.

Він додав, що рішення суду стало важливим сигналом на тлі підготовки Єврокомісією звіту щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС.

"Верховенство права – не абстракція, а перевірка на практиці, і ми маємо її скласти. Тому закликаю всі відповідальні служби, в першу чергу Міністерство внутрішніх справ, взяти це рішення суду до виконання негайно", – закликав нардеп.

  • Наприкінці жовтня народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар попередила, що анонімні телеграм-канали продовжують кампанію з дискредитації колишнього президента Петра Порошенка та парламентської опозиції. 27 жовтня, у День української писемності та мови "зливні бачки" розганяли матеріали з очорнення лідера опозиції. Головна теза: "піариться на мові, хоча сам був російськомовним".
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
політика
Петро Порошенко
Європейська солідарність
Суд
