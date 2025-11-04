Апеляційний суд визнав незаконним блокування міжнародної діяльності Порошенка

Про це співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов повідомив під час виступу у Верховній Раді.

"Вчора 6-й апеляційний адміністративний суд у справі "Порошенко проти Кабінету міністрів" зробив велику послугу українській демократії та нашій євроінтеграції, бо визнав незаконною ту саму постанову уряду, про яку вже прямо сказано в Резолюції Європейського парламенту щодо зловживань механізмів заборон на виїзд з України як інструмент політичного тиску", – заявив він.

За його словами, йдеться не лише про Петра Порошенка, а про системну проблему влади, яка "вирішила, що може тримати депутатів парламенту і місцевих рад на короткому повідку"

"Цей інструмент настільки шокував наших європейських партнерів, що сьогодні про нього говорять у Брюсселі як про ознаку авторитаризму, що проростає в центрі Європи", – наголосив Герасимов.

Він додав, що рішення суду стало важливим сигналом на тлі підготовки Єврокомісією звіту щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС.

"Верховенство права – не абстракція, а перевірка на практиці, і ми маємо її скласти. Тому закликаю всі відповідальні служби, в першу чергу Міністерство внутрішніх справ, взяти це рішення суду до виконання негайно", – закликав нардеп.