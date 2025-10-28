Авторка тексту схопила цей нерв і емоцію, що додала живості в обговоренні диктанту національної єдності, - В'ятрович

Про це в ефірі Еспресо сказав історик, народний депутат України Володимир В'ятрович.

"Текст Євгенії Кузнєцової мені дуже сподобався. Він відображає настрої багатьох українців. Тому дякую письменниці за вмілу передачу всіх емоцій, які переживає більшість українців. Можливо, між іншим, саме те, що вона схопила цей суспільний нерв і емоцію, додало трохи емоційності в обговорення процесу диктанту та його результатів", - наголосив В'ятрович.

Історик також додав, що Всеукраїнський радіодиктант національної єдності радше є ритуалом, ніж Олімпіадою. Тому налаштованість деяких на перемогу в цьому ритуалі є засадничо неправильною.

"Але, можливо, добре, що ми сперечаємося про якийсь текст, а не про більш серйозні речі. Принаймні це свідчить про те, що для багатьох людей цей ритуал має велике значення. Варто також віддати належне організаторам щорічного національного диктанту - він справді став явищем", - резюмував В'ятрович.