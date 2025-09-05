"Бачу навченого та підготовленого виконавця": Наливайченко про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Про це розповів в етері Еспресо народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Це політичне вбивство, яке відбулося не без участі російських спецслужб. Щодо виконавця, якого знайшли протягом 36 годин, на мій професійний погляд – бачу перед собою навченого та підготовленого, як психологічно, так і фізично, виконавця політичного вбивства. Ба більше, такі виконавці готуються в інтересах РФ, щоб здійснювати подібні серйозні політичні акції, диверсії, терористичні дії та вбивства. Навіть перша інформація, яка з'являється від родичів та найближчого оточення Андрія Парубія, свідчать, що головний підозрюваний, який на сьогодні заарештований, безпосередньо був в оточенні. Однак і зв’язки підозрюваного з РФ, навіть мені, не з середини слідства, - цілком очевидні", - прокоментував екс-голова СБУ.

На його думку, підозрюваний викрився, відповідаючи на питання журналістів, і сказав, що готовий до обміну в РФ. І це є перше спростування про вбивцю-одинака, бо замовники йому гарантують: "Ти не переживай, місяць-другий і ми тебе обміняємо, заберемо".

"Я вже не кажу, скільки має за цей час і українська контррозвідка, і українські слідчі отримати додаткової технічної та іншої інформації про цього головного підозрюваного у вбивстві. Я думаю, що новини незабаром будуть про це. Головна версія політичного вбивства Андрія Парубія – замовлення російських спецслужб для ліквідації українського державного діяча, скоєння політичного вбивства в Україні. Я чітко бачу почерк виконання вбивства, який зрежисований та підготовлений серйозною ворожою спецслужбою. Виконавець є, вже заарештований. Але і почерк, і підготовка, навіть легендування – все це вказує на головну версію, яку далі має перевіряти слідство, - причетність російських спецслужб", - зауважив Наливайченко.