Багато дощів, вітер та похмура погода: прогноз від Наталки Діденко на 15 жовтня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 15 жовтня прогнозуються дощі у західних, північних та східних областях України. Водночас у південній частині та в більшості центральних областей обійдеться хмарністю.

"Вітер буде північно-західний, помірний", - повідомила синоптикиня.

За її словами, температура повітря очікується найвищою у південній частині - +13...+18 °C. Найнижчою - у північній частині та в західній частині, +8...+11 °C. На решті території протягом дня буде +10...+14 °C.

Яка погода в столиці

У Києві 15 жовтня очікуються дощі, помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі опуститься до +7...+9 °C, а вдень +10...+12 °C.

"17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України в нічні години ймовірні заморозки!" - додала Діденко.