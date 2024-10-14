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Головна Суспільство Багато дощів, вітер та похмура погода: прогноз від Наталки Діденко на 15 жовтня

Багато дощів, вітер та похмура погода: прогноз від Наталки Діденко на 15 жовтня

Катерина Єсікова
14 жовтня, 2024 понедiлок
13:43
Суспільство осінь дощ

У вівторок, 15 жовтня, низку регіонів України накриють дощі, вітер та хмарна погода. Температура повітря понизиться до +7 °C

Зміст

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, 15 жовтня прогнозуються дощі у західних, північних та східних областях України. Водночас у південній частині та в більшості центральних областей обійдеться хмарністю.

"Вітер буде північно-західний, помірний", - повідомила синоптикиня.

За її словами, температура повітря очікується найвищою у південній частині - +13...+18 °C. Найнижчою - у північній частині та в західній частині, +8...+11 °C. На решті території протягом дня буде +10...+14 °C.

Яка погода в столиці

У Києві 15 жовтня очікуються дощі, помірний північно-західний вітер. Температура повітря вночі опуститься до +7...+9 °C, а вдень +10...+12 °C.

"17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України в нічні години ймовірні заморозки!" - додала Діденко.

  • 6 жовтня в столиці України було зафіксовано рекордну кількість опадів для цієї дати з 1970 року.
Теги:
Україна
Прогноз погоди
Погода у Києві
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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