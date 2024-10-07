У Києві 6 жовтня зафіксували рекордну кількість опадів

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 6 жовтня у Києві випало – 30,6 мм опадів.

Цей показник на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цієї дати.