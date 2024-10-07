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Головна Суспільство У Києві 6 жовтня зафіксували рекордну кількість опадів

У Києві 6 жовтня зафіксували рекордну кількість опадів

Світлана Кравченко
7 жовтня, 2024 понедiлок
13:51
Суспільство Київ дощ

У неділю, 6 жовтня, у столиці України було зафіксовано рекордну кількість опадів для цієї дати з 1970 року

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Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 6 жовтня у Києві випало – 30,6 мм опадів.

Цей показник на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цієї дати.

  • Також упродовж вересня в Києві було зафіксовано одинадцять температурних рекордів. Зокрема, в останні дні місяця їх встановлено ще три.
Теги:
Україна
Погода у Києві
новини Києва
погода в Україні
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