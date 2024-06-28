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Банкова відкрила скриньку Пандори, трапився закон бумеранга: політолог Цибулько про обшуки Тимошенка

28 червня, 2024 п'ятниця
14:05
Суспільство Кирило Тимошенко

Коментуючи обшуки у справі Кирила Тимошенка, політолог Володимир Цибулько зазначив, що трапився певний "бумеранг"

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Нещодавно медіа з Банкової почали серйозне переслідування антикорупціонера Шабуніна. Нам розповідали, що Шабунін пересувається автівкою по Києву, яку подарували волонтери у військовій частині, де він безпосередньо служить. По суті, цим Банкова відкрила скриньку Пандори. Їм доведеться ловити Кирила Тимошенка у справі про використання подарованого американцями броньованого автомобіля, на якому він пересувався по Києву. Насправді ж американці передали його для евакуації мирного населення з окупованих територій. Тобто трапився закон бумеранга. Коли почалися слідчі дії відносно Кирила Тимошенка під рестораном у Києві, власники якого є росіяни, він замкнувся в автомобілі, щоб проти нього не провели слідчі дії", - зазначив Цибулько.

З одного боку, антикорупційний кластер, створений в часи Порошенка, ще не здав свої позиції. Хоча після усунення з посади першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, ситуація в самому НАБУ погіршилась, зауважив політолог.

"Сьогодні довіра до антикорупційних органів приблизно така, як до ОП, невелика, у порівнянні з довірою до ЗСУ чи волонтерів. По суті, це наслідок того, що Банкова завжди хотіла зробити антикорупційні органи інструментом для політичного переслідування своїх опонентів. Антикорупційні органи не втримали автономність, хоча, як бачимо, слідство проти Тимошенка, можна сказати, героїчний крок в наш час", - резюмував він.

  • Національне антикорупційне бюро у четвер, 27 червня, прийшло з обшуками до колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка у справі про ймовірний витік інформації.

Теги:
Україна
політика
НАБУ
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