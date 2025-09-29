Блогерці Софії Стужук повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на 11 млн грн

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України та Київська міська прокуратура.

Детективи ТУ БЕБ у Києві повідомили про підозру в ухиленні від сплати 11 млн грн податків відомій блогерці з України Софії Стужук. За інформацією Київської міської прокуратури, блогерку викрито в ухиленні від сплати податків на майже 11,5 млн грн.

фото: Бюро економічної безпеки України

За даними слідства, підозрювана впродовж 5 років отримувала на свої банківські рахунки кошти за рекламу товарів в соціальних мережах. Згідно з матеріалами, жінка, зареєстрована як ФОП, у період з 2018-2022 роки отримала дохід на загальну суму понад 58 млн гривень. При цьому податки та інші збори вона не сплачувала. Внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн гривень податків на прибуток та майже 900 тис. гривень військового збору.

За повідомленням БЕБ, до податкових декларацій про стан і доходи фізичної особи ці доходи вона не вносила.

"У такий спосіб блогерка ухилялась від сплати податків. Підставою для реєстрації кримінального провадження став узагальнений матеріал Держфінмоніторингу, який було ініційовано співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - зазначили в БЕБ.

фото: Київська міська прокуратура



Триває досудове розслідування про ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

З початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголошено заочно.

"Маючи багатомільйонну аудиторію, в перші дні війни вона мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила неоднозначні заяви. Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по РФ та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію", - додали у пресслужбі Київської міської прокуратури.