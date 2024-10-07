Буданов - носій рейтингу: Кошель про інформаційну атаку щодо відставки очільника ГУР

Про це він розповів в етері Еспресо.

"До відомства пана Буданова є багато питань, але ці питання не до ГУР, не до розвідників, не до військових і не до очільника розвідки. Питання у тому, що на думку багатьох наших західних партнерів, ГУР має надзвичайно багато повноважень. Тобто вони дивуються, чому керівник розвідки може бути настільки активним у публічній сфері, чому ГУР має більше повноваження, ніж ССО. Мені складно давати оцінку заявам Буданова, бо над "кавою в Криму" можемо посміюватися, але з іншого боку, можливо, це була частина інформаційної спецоперації. На сьогодні Буданов має достатньо серйозний вплив, великий авторитет. Але є одна величезна проблема – Буданов є носій рейтингу", - підкреслив Олексій Кошель.

За його словами, конкретні дані підтверджують, що за будь-якого сценарію проведення виборів умовна політична партія Буданова впевнено проходить до українського парламенту.

"Щодо інформаційної атаки на керівника ГУР, то ми розуміємо, що її можна було припинити. А західні видання зараз в деталях обговорюють питання Буданова - хто може його замінити, чому відбулася ця атака і так далі. Зазначу, що достатньо одного рядка на офіційній сторінці інтернет-представництва чи соцмережі Банкової, щоб закликати припинити атаку, зазначивши, що Буданов – один з найбільш успішних керівників. Або ж, якщо є наміри звільнити, то скажіть чітко, що вивчається питання, створюється комісія, йде пошук ефективного рокіровання. Тобто зупинити цю атаку можна було, але, очевидно, ми продовжуємо жити у 2021 році, коли залишаються інформаційні вкиди, щоб подивитися на реакцію суспільства", - зауважив голова Комітету виборців України.

Кошель додав, що так було з Залужним, вкидували місяць-два про відставку головкома, щоб люди звикали до цієї думки, аби потім знайти красивий привід, щоб зняти. На його думку, такі ігри треба припиняти, бо вони роблять владу слабшою.

Чутки про відставку Буданова

У неділю, 29 вересня, портал NV із посиланням на власне джерело у силових органах повідомив, що нинішнього начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова можуть відправити у відставку.

Зазначалося, що його місце може зайняти шеф Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

"Коментуючи інформацію про звільнення Кирила Буданова, співрозмовник сказав: "Такий варіант існує". Водночас він спростував інформацію деяких телеграм-каналів про відправлення нинішнього глави ГУР послом до зарубіжної країни", - йшлося у матеріалі NV.

Перед цим народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін заявляв про нібито непрості стосунки Буданова з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

2 жовтня міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що нині звільнення керівника ГУР МО України Кирила Буданова не обговорюють.