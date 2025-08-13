Буде чи не найкомфортніша температура повітря в Європі: Наталка Діденко розповіла про погоду 14 серпня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, удень в більшості областей температура повітря становитиме +24...+29 °C. Водночас на півдні та заході України очікується +28...+32 °C. Опадів не прогнозують.

Погода у столиці

У Києві 14 серпня буде сухо, сонячно і тепло, вдень до +26 °C.

На яку погоду чекати до кінця тижня

Синоптикиня вказує, що до кінця тижня очікується тепла погода, ближче до спеки.

У неділю спека буде сильною на півдні, сході та в центральних областях: там передбачається +30...+36 °C. На заході та півночі України 17 серпня стане значно свіжіше, +20...+25 °C максимально.