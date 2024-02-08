Бюджетна комісія зірвала розгляд питання про виділення мільярда гривень на ЗСУ, - депутат Київради Ємець
Якби бюджетна комісія Київради діяла за регламентом, питання про виділення мільярда гривень на ЗСУ, розглянули б сьогодні
Про це розповів депутат Київської міської ради, доктор юридичних наук Леонід Ємець у етері телеканалу "Еспресо".
"Бюджетна комісія зірвала розгляд цього питання та грубо порушила регламент. Комісія прийняла рішення, на яке в неї немає прав, а саме повернула це рішення без розгляду суб'єкту ініціативи. Відповідно, сьогодні ми це питання розглядали на пленарному засіданні. Регламентна комісія отримала завдання розглянути дії бюджетної комісії та дати свої висновки", - повідомив він.
За словами депутата, "слуги народу" не проголосували за те, щоб гроші були направлені на ЗСУ.
"Дивна історія, багато "слуг народу" в цій комісії. Таке враження, що вони живуть в іншій країні, де гроші на ЗСУ не потрібні. Однак, це питання точно вдасться розглянути", - сказав він.
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У суботу, 3 січня, у чотирьох містах України - Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі, проходили мирні акції протестів. Мітингувальники вимагають від влади збільшити фінансування військових.
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