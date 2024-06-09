Частина Сум залишилася без світла та води: причина

Про це повідомляє Сумська міська рада.

"За деякими адресами, де вимкнулося електропостачання водозаборів, відсутня і вода", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відключення сталися через аварійну ситуацію на обладнанні частина міста. Наразі енергетики та відповідні служби працюють на місці.