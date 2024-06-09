Частина Сум залишилася без світла та води: причина
Увечері 9 червня частина Сум залишилася без електропостачання та водопостачання через аварійну ситуацію на обладнанні частина міста
Про це повідомляє Сумська міська рада.
"За деякими адресами, де вимкнулося електропостачання водозаборів, відсутня і вода", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відключення сталися через аварійну ситуацію на обладнанні частина міста. Наразі енергетики та відповідні служби працюють на місці.
- У понеділок, 10 червня, стабілізаційні графіки відключень світла діятимуть у Києві та чотирьох областях у вечірні години.
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