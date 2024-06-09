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Частина Сум залишилася без світла та води: причина

9 червня, 2024 неділя
23:27
Суспільство без води, вода

Увечері 9 червня частина Сум залишилася без електропостачання та водопостачання через аварійну ситуацію на обладнанні частина міста

Зміст

Про це повідомляє Сумська міська рада.

"За деякими адресами, де вимкнулося електропостачання водозаборів, відсутня і вода", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відключення сталися через аварійну ситуацію на обладнанні частина міста. Наразі енергетики та відповідні служби працюють на місці.

  • У понеділок, 10 червня, стабілізаційні графіки відключень світла діятимуть у Києві та чотирьох областях у вечірні години.
Теги:
Суми
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