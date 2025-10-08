Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство "Чемпіон чемпіонів": 154 роки тому народився черкащанин Іван Піддубний, чию славу росіяни намагаються привласнити
Огляд

"Чемпіон чемпіонів": 154 роки тому народився черкащанин Іван Піддубний, чию славу росіяни намагаються привласнити

Юрій Мартинович
8 жовтня, 2025 середа
07:31
Суспільство

Сьогодні, 8 жовтня, минає 154 роки від дня народження Івана Максимовича Піддубного, легендарного українського борця, шестиразового чемпіона світу з боротьби, чий шлях від козацької родини до світової слави став символом боротьби за власну ідентичність

Зміст

Народжений на історичній Полтавщині (тепер це Черкащина) в козацькій родині, він десятки років не програвав жодного турніру, але його спадщина залишається полем битви між Україною та Росією. Адже радянська, а тепер російська пропаганда намагається приписати його до "російських богатирів", хоч Піддубний завжди наголошував на своїй українській ідентичності.

Більше про його постать, розповість Еспресо.

Раннє дитинство та перші кроки 

Стела при в'їзді у село, де народився силач, фото: Вікіпедія

 

Іван Піддубний народився 8 жовтня 1871 року (26 вересня за старим стилем) в селі Красенівка (нині Черкаська область, Україна) Полтавської губернії Російської імперії.

Його родина походила від запорозьких козаків – батько Максим Іванович був відомим силачем, який, за переказами, міг легко підняти мішок зерна вагою понад 100 кг однією рукою. Мати Анна Семенівна виростила велику сім'ю, де Іван був старшим з семи дітей.

Дитинство Піддубного було важким: родина жила в бідності, і з ранніх років хлопець допомагав батькам у господарстві. "Тільки батько був сильнішим за мене", - зізнавався пізніше Іван. 

Щоб прогодувати сім'ю, у 17 років він покинув дім і вирушив на пошуки роботи. Спочатку оселився в Севастополі, де влаштувався портовим вантажником. Там його прозвали "Іваном Великим" за неймовірну силу – він легко носив 200-кілограмові мішки з зерном.

У 1893–1896 роках Піддубний працював у портах Севастополя та Феодосії, де почав тренуватися з гирями. Перші спортивні успіхи прийшли в 1897 році, коли він приєднався до цирку Труцці в Севастополі як атлет-гирьовик і борець на поясах. 

Шлях до слави: від циркових арен до світових чемпіонатів

фото: Вікіпедія

 

Справжня кар'єра борця почалася в 1898 році. Піддубний гастролював з цирком по містах тодішньої Російської імперії – від Києва до Сибіру, де перемагав у поясній боротьбі. У 1903 році він перейшов на класичну (французьку) боротьбу і приєднався до Санкт-Петербурзького атлетичного клубу. 

Того ж року взяв участь у чемпіонаті світу в Москві, де посів друге місце, але вже наступного року в Парижі здобув першу золоту медаль.

1905 рік став переломним. Тоді Піддубний виграв чемпіонат світу в Парижі, а згодом – турніри в Ніцці, Мілані та Франкфурті. За чотири роки (1905–1908) він шість разів став чемпіоном світу, перемігши трьох чинних чемпіонів та кількох відомих європейських борців. Його стиль, а це потужний, витривалий, з неймовірною силою захвату – вражав публіку.

Бої тривали по кілька годин, а чемпіонати – понад місяць, та Піддубний зі своїми майже 120 кг та 184 см зросту, не програвав майже жодного разу за всю кар'єру.

"Іван Максимович дуже відповідально ставився до занять спортом, до тренувань. Усі його учні згадують його як відповідального. Він дуже багато згуртував біля себе молоді. Він непереможний, такі люди можливо народжуються раз у тисячоліття. А ми раді що він у нас такий є", - зазначила Суспільному керівниця музею у його рідному селі Надія Кривонос.

Славу Піддубному принесли гастролі Європою, Алжиром, Бельгією, Берліном, а в 1920-х – він потрапив і до США. Там він освоїв вільну боротьбу і перемагав американських гігантів. Прізвисько "Чемпіон чемпіонів" супроводжувало його всюди. Хоча, тодішні газети кажуть, що саме у Сполучених Штатах він нібито зазнав своєї чи не єдиної поразки. Це сталося 2 лютого 1926 року в Нью-Йорку у боротьбі з Джо Стечером, який першим з борців переміг Піддубного за 25 років кар’єри.

До речі, Іван Піддубний був тривалий час не лише найкращим борцем світу, а й пристрасним пропагандистом чесності у спорті, тому був проти перетворення боротьби на театральну виставу з відомим результатом.

"Крім колосальної сили, великого зросту і ваги, Піддубний володів й іншими необхідними для борця якостями: він відрізнявся блискавичністю орієнтування, чудовою координацією своїх рухів, йому легко давалися складні комбінації прийомів... До того ж у Піддубного була ще одна неоціненна для кожного спортсмена якість, яку знавці спорту влучно називають "спортивним серцем", вкладаючи в це не фізіологічне значення, а психологічне. Піддубний здатний був у потрібні хвилини виявити колосальну енергію, схожу на вибух, і не втрачати "куражу" у найскладніші і найнебезпечніші моменти боротьби", - згадували про нього борі з якими він зустрічався. 

Іван Піддубний інвестував чималі зароблені на борцівському килимі кошти у 200 гектарів землі на батьківщині, придбавши в Богодухівці дві хати, лавку, олійницю та два млини, один з яких – в Оржиці на Полтавщині.

Труднощі та випробування долі

Життя Піддубного складалося не лише з перемог. У 1917–1920 роках, під час Громадянської війни в Росії та Української революції, він уникав політики, але кажуть, що втратив дружину Анну, яка нібито втекла з офіцером Білої гвардії, укравши частину його медалей і заощаджень. 

Радянська влада спочатку толерувала його як "пролетарського героя", але з 1930-х почала переслідувати і класично звинувачувати в "буржуазному минулому" через закордонні гастролі (особливо до США у 20-х роках).

Вдруге борець одружився у 1923 році. На гастролях у Ростові Іван зустрів жінку, на ім'я Марія, яка стала йому вірною дружиною та добрим другом на все подальше життя.

Попри тиск влади, Іван продовжував виступати в російських цирках, остаточно вийшовши на пенсію у віці 70 років. Свій останній прощальний виступ він дав у Тульському міському цирку в 1941 році та переїхав з дружиною жити у Єйськ, що на Кубанщині. 

Під час нацистської окупації, німці пропонували Піддубному тренувати їхніх спортсменів. Він відмовився. Попри орден на піджаку, окупанти не чіпали його як легенду. Після визволення радянські чекісти не репресували, але вирішили забути його ім’я. 

У повоєнні роки життя Івана Піддубного було далеким від тієї слави, яку він мав у молодості. Легендарний борець, шестиразовий чемпіон світу, старів самотньо й непомітно для держави, якій колись приносив славу. Оселившись у місті Єйську на Кубанщині, він жив дуже скромно, майже в злиднях. Пенсія, яку йому призначили в СРСР, була мізерною – ледве вистачало на найнеобхідніше.

Могила Піддубного в Єйську, фото: Вікіпедія

 

З роками здоров’я Піддубного погіршилося: боліли ноги, давалися взнаки старі травми. У повоєнні роки він ходив з милицями, але, попри це, не здавався. Щоб якось прогодуватися, іноді підробляв у місцевій більярдній – допомагав розставляти кеглі, прибирати, підтримував порядок. Саме цей епізод з його життя згодом обріс легендами, і з нього виросла перебільшена розповідь про "жебрацтво чемпіона на милицях ". Насправді Піддубний не просив милостині, але жив дуже бідно, залишаючись забутим владою й суспільством.

"Приєднайте мене до їдальні військової частини, щоб їсти гаряче",  – писав він у листі до маршала Ворошилова, який так і не дійшов до нього.

Іван Піддубний помер 8 серпня 1949 року від серцевого нападу, спричиненого виснаженням. Легендарний борець, який колись споживав по 5 кг м’яса на день, а у старості часто голодував. Його знайшли мертвим у власному дворі.

На похорони збирали всім містом і поховали бідно, згодом на могилі в Єйську встановили обеліск "Тут лежить російський богатир", хоч це б розізлило Піддубного, адже той все життя говорив українською і вважав себе українцем. 

Війна за спадщину: між українською гордістю та російською пропагандою

Пам'ятник Піддубному у рідному селі, фото: Суспільне

 

Спадщина Піддубного – поле битви. Хоча він виріс в Україні, говорив українською, а у паспорті виправив національність з "росіянин" на "українець" та, кажуть, навіть відмовився від американського громадянства, радянська пропаганда зробила з нього "радянського" і "російського" героя. 

У 1957 році вийшов фільм "Борець і клоун", де його зобразили як символ радянської сили. З початком військової агресії Росії, конфлікт загострився, адже в 2014 році вийшов російський байопік "Піддубний" (англ. "Iron Ivan") режисера Глеба Орлова. Фільм, знятий за державні гроші, зображує борця як "російського героя", який бореться з "капіталістичним Заходом", ігноруючи українське коріння. Український Мінкульт забанив стрічку через "зневагу до України" та спотворення фактів, адже це очевидна частина ширшої кампанії русифікації та применшення українських постатей.

В Україні ж Піддубного згадують як символ козацької сили, в честь якого названо вулиці в кількох містах, зокрема, в Дніпрі, Львові, Кривому Розі, Києві, де у 2015 році перейменували одне з училищ на Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного. У 2020 році на Одещині відкрили першу меморіальну дошку, а у 2021 році до 150-річчя Національний банк України випустив ювілейну монету. У Красенівці, де народився богатир, також щороку вшановують його пам'ять. Там встановлений пам’ятник силачу, діє музей та проводять змагання на його честь.

Тож його історія – не лише про силу, але й про опір русифікації. Він українець, який переміг світових чемпіонів і також не скорився імперським наративам. 

Читайте також: Найсильніша людина світу із Закарпаття : 126 років тому народився Іван Фірцак (Сила), яким захоплювалася королівська родина

Теги:
Статті
Новини
Україна
Росія
Полтавщина
історія України
Черкащина
Пояснюємо
Читайте також:
погода, Львів
Автор Дар'я Тарасова
7 жовтня, 2025 вiвторок
Дощі, штормовий вітер, температурні контрасти: Наталка Діденко розповіла про погоду 8 жовтня
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
Олексій Гнатковський
Автор Леся Вакулюк
5 жовтня, 2025 неділя
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
Київ
+10.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
8 жовтня
08:44
Ексклюзив
Херсон
"Була розлючена, що лише на 5 місці": депутатка Херсонської міськради Погомій розповіла, що РФ складає список найбільших ворогів у місті
08:43
Ціна на золото на тлі геополітичної невизначеності досягнула рекордної позначки - $4 тис. за унцію
08:43
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 200 боїв, найгарячіше на Покровському напрямку
08:12
крилата ракета "Tomahawk"
ISW оцінив ризик ескалації після погроз Кремля щодо можливого постачання ракет Tomahawk Україні
08:08
Огляд
іграшковий динозавр
Можуть викликати отруєння важкими металами і навіть провокувати рак: які небезпечні дитячі іграшки вилучили з обігу в Україні
08:02
OPINION
Василь Пехньо
Війна дрейфує в тил
07:57
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
За добу росіяни втратили 1010 окупантів, 26 артсистем і 75 одиниць автотехніки
07:42
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Трейдери вимагають від індійських держкомпаній платити за нафту з РФ в китайських юанях, - Reuters
06:57
Кількість скарг про порушення мовного закону від початку року зросла на чверть
06:26
"Польські найманці використовують наркотики, щоб не спати й не їсти до двох тижнів": ЦПД спростував фейк росіян
06:04
На кортеж президента Еквадору скоїли напад. Міністерка енергетики назвала це замахом на вбивство, 5 людей затримали
05:30
Міжнародні резерви України у вересні зросли майже на $500 млн і досягли рівня $46,52 млрд
01:00
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 8 жовтня
00:56
нафта
Росія збільшила експорт сирої нафти через атаки українських БПЛА на НПЗ, - Bloomberg
00:25
Оновлено
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна U20 поступилася Іспанії та вилетіла у 1/8 фіналу ЧС-2025
2025, вiвторок
7 жовтня
23:43
Казино
Мінцифри, БЕБ і PlayCity підписали меморандум про співпрацю для боротьби з нелегальним гральним бізнесом
23:03
Естонія
В Естонії агента ФСБ засудили до майже 5 років увʼязнення за шпигунство на користь РФ
22:36
Ексклюзив
крилата ракета "Tomahawk"
"На холєру нам потрібні ті Tomahawk, якщо маємо власні "Фламінго", - Снєгирьов
22:31
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Є сумніви, що вони були угорські": генерал-майор СБУ Ягун про БПЛА, які залетіли на Закарпаття з боку Угорщини
21:44
Дональд Туск
"Проблема "Північного потоку-2" в тому, що його побудували": Туск заявив, що Польща не зацікавлена в екстрадиції підозрюваного у підриві
21:39
Ексклюзив
дрон
Дронові атаки на Європу мають ефект вакцини, - політолог Таран
21:30
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Вибори в Україні можна буде провести через 3-4 роки після припинення вогню або угоди про мир, - Безсмертний
21:10
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
Допомога від США завела Україну у війну на виснаження, - дипломат Хара
21:01
Володимир Зеленський
Підвищень ціни газу цієї зими не буде, - Зеленський
20:45
нафта
Білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину до РФ, - Reuters
20:12
Ексклюзив
енергетика
В певних областях не докладають зусиль для захисту енергооб'єктів, - експерт Харченко
20:01
OPINION
Про Новиє Атаґі, або Who will care for the carers
19:39
На фото Світлана Гринчук. Джерело: Міненерго
Україна передала G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору
19:10
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
Італія закличе до зупинки усіх війн на час Олімпіади-2026
19:06
Огляд
Сектор Гази
Друга річниця нападу ХАМАС: трагедія, що змінила Ізраїль, Палестину та світ, але досі без відповідей про мир
19:04
Ексклюзив
Іван Тимочко
ЗСУ адаптовуються, щоб максимально перехоплювати ініціативу на фронті, - голова РР Сухопутних військ Тимочко
19:02
Ексклюзив
Володимир Путін
Навчання "Захід-2025" у Білорусі дали підстави Путіну готуватися до агресії проти країн Європи, - Безсмертний
18:48
Уряд виділив додатково 1,5 млрд грн прифронтовим регіонам для захисту енергообʼєктів, - Зеленський
18:08
"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет": Зеленський зустрівся з міністром промисловості Данії Бьодсковим
18:00
OPINION
Арестович заколихує "ждунів"
17:56
Ґрета Тунберг
"Ви, схоже, теж від цього страждаєте": Тунберг відреагувала на пораду Трампа звернутися до лікаря
17:30
Огляд
дрон "Багнет"
Винищувач "шахедів": все про український дрон "Багнет", який полює за російськими "мопедами" на висоті до 5 км
17:27
Російська дезінформація
"ЗСУ ховаються в житлових будинках у Херсоні та Запоріжжі, а місцеві повідомляють РФ адреси": ЦПД спростував новий фейк від росіян
17:20
Ексклюзив
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
Навіть республіканцям не подобається, що Трамп провокує нестабільність в США, - представниця Українського конгресового комітету
16:54
Аналітика
Валерій Залужний
Чому Залужний заговорив про космос?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV