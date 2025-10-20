Через війну росіяни майже втратили доступ до інноваційного лікування, - розвідка

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Згідно з повідомленням, після початку повномасштабної війни проти України міжнародні фармацевтичні компанії масово припинили багатоцентрові клінічні випробування в Росії.

Кількість таких досліджень скоротилася майже у 20 разів — із 376 у 2021 році до лише 18 у 2024 році. Йдеться насамперед про препарати для лікування онкозахворювань, ВІЛ, гепатиту та інших тяжких недуг, а також аналоги вже наявних ліків.

У розвідці зауважили, що хоча ліки формально не підпадають під міжнародні санкції, ввезення нових медикаментів у Росію стало практично неможливим: Москва не визнає результати іноземних клінічних досліджень без участі російських пацієнтів і лікарів.

До вторгнення це дозволяло хворим у РФ отримувати доступ до нових препаратів на 3–4 роки раніше.

Через ізоляцію подібні затримки вже мали наслідки — наприклад, противірусний препарат від гепатиту С софосбувір, який у США схвалили ще у 2013 році, став доступним у Росії лише через чотири роки, попри його майже стовідсоткову ефективність.