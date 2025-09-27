Росіяни завозять на ТОТ ліки зі спливаючим строком придатності, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

"Окупанти звозять на ТОТ залишки партій російських ліків, у яких до кінця терміну придатності залишається 3-4 місяці", - йдеться у повідомленні руху.

Активісти зазначають, що на початку вересня така проблема була з інсуліном. Тепер учасники руху з ТОТ Херсонщини масово повідомляють про аналогічну ситуацію зі знеболювальними.