Росіяни завозять на ТОТ ліки зі спливаючим строком придатності, - "Жовта стрічка"
Росіяни завозять на тимчасово окуповані території Херсонщини залишки ліків із спливаючим строком придатності
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
"Окупанти звозять на ТОТ залишки партій російських ліків, у яких до кінця терміну придатності залишається 3-4 місяці", - йдеться у повідомленні руху.
Активісти зазначають, що на початку вересня така проблема була з інсуліном. Тепер учасники руху з ТОТ Херсонщини масово повідомляють про аналогічну ситуацію зі знеболювальними.
- На початку березня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей сферою медицини керують надіслані з Росії "міністри". У медзакладах люди не можуть отримати належної допомоги, адже усі ресурси спрямовані на лікування поранених російських військових.
