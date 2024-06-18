Чи штрафуватимуть власників генераторів за перевищення рівня допустимого шуму: пояснення МОЗ
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня допустимого шуму, оскільки відповідні норми не застосовуються під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій
Про це інформує МОЗ.
Норми допустимого шуму регулюються, зокрема, статтею 32 закону України "Про систему громадського здоров’я". Ним передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби. Допустимі рівні становлять:
- в приміщеннях житлових будинків - 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі
- на території житлової забудови - 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі
У міністерстві наголосили під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються. Також вони не є дійсними у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.
- Раніше міністр енергетики Галущенко закликав українців купувати генератори й павербанки. За його словами, потрібно бути готовими до всіх можливих ситуацій, адже РФ має на меті знищити енергосистему України.
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