Чи штрафуватимуть власників генераторів за перевищення рівня допустимого шуму: пояснення МОЗ

Про це інформує МОЗ.

Норми допустимого шуму регулюються, зокрема, статтею 32 закону України "Про систему громадського здоров’я". Ним передбачено, що шум на захищених об’єктах під час здійснення будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівні, встановлені державними медико-санітарними нормативами для відповідного часу доби. Допустимі рівні становлять:

в приміщеннях житлових будинків - 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі

на території житлової забудови - 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі

У міністерстві наголосили під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються. Також вони не є дійсними у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.