"Треба бути готовими до будь-яких сценаріїв": міністр енергетики Галущенко закликав українців купувати генератори й павербанки

Про це очільник Міненерго Герман Галущенко сказав в ефірі телеканалу "Рада".

"Зараз відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему, і 22 березня була найбільша атака за весь період великої агресії, і вона має суттєвий вплив. До того ж кожну ніч вони (росіяни, – ред.) атакують, і вплив попередніх атак збільшується", - заявив чиновник.

Він наголосив, що найскладніша ситуація залишається на Харківщині, проте жителям інших регіонів також слід бути готовими до всіх можливих ситуацій.

"Війна триває, й атаки не закінчилися... Готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони (генератори й павербанки, - ред.) вам не знадобилися. І як показує вже зима, ми зробили все – і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв", – додав Галущенко.