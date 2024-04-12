"Треба бути готовими до будь-яких сценаріїв": міністр енергетики Галущенко закликав українців купувати генератори й павербанки
Українцям варто запастися генераторами й павербанками та бути готовими до всіх можливих ситуацій, адже РФ має на меті знищити енергосистему України
Про це очільник Міненерго Герман Галущенко сказав в ефірі телеканалу "Рада".
"Зараз відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему, і 22 березня була найбільша атака за весь період великої агресії, і вона має суттєвий вплив. До того ж кожну ніч вони (росіяни, – ред.) атакують, і вплив попередніх атак збільшується", - заявив чиновник.
Він наголосив, що найскладніша ситуація залишається на Харківщині, проте жителям інших регіонів також слід бути готовими до всіх можливих ситуацій.
"Війна триває, й атаки не закінчилися... Готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони (генератори й павербанки, - ред.) вам не знадобилися. І як показує вже зима, ми зробили все – і вони не знадобилися. Зараз поновилися масовані атаки, тому треба бути готовими до будь-яких сценаріїв", – додав Галущенко.
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