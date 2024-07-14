Чи усі військовозобов'язані, які оновили свої дані, будуть мобілізовані: відповідь Міноборони
Директор Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк пояснив, що усіх військовозобов'язаних, які оновили свої дані, мобілізувати не будуть, оскільки ЗСУ не потребує такої кількості солдат
Про це він заявив в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Дмитру Лазуткіну.
Андрусяк нагадав, що 16 липня закінчується двомісячний термін для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних. З моменту набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня, який регламентує обов'язкове оновлення даних усіма військовозобов'язаними, цю процедуру пройшли понад 3 млн громадян.
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"На сьогодні з інформацією, що в нас вже є, оновили свої дані близько 3 млн громадян. Потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані будуть призвані на військову службу", - пояснив він.
Полковник наголосив, що ця норма була закладена з метою того, "щоби встановити справедливий підхід для всіх громадян України у виконанні свого конституційного військового обов'язку".
- 2 липня Міністерство оборони України оприлюднило пояснювальну інфографіку, аби ті, хто не бажає стояти в чергах до ЦНАПу чи ТЦК, щоб отримати військово-обліковий документ, могли згенерувати його самостійно у застосунку Резерв+.
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