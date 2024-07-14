Чи усі військовозобов'язані, які оновили свої дані, будуть мобілізовані: відповідь Міноборони

Про це він заявив в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Дмитру Лазуткіну.

Андрусяк нагадав, що 16 липня закінчується двомісячний термін для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних. З моменту набуття чинності закону про мобілізацію 18 травня, який регламентує обов'язкове оновлення даних усіма військовозобов'язаними, цю процедуру пройшли понад 3 млн громадян.

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"На сьогодні з інформацією, що в нас вже є, оновили свої дані близько 3 млн громадян. Потреба ЗСУ для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані будуть призвані на військову службу", - пояснив він.

Полковник наголосив, що ця норма була закладена з метою того, "щоби встановити справедливий підхід для всіх громадян України у виконанні свого конституційного військового обов'язку".