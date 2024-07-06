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Як часто потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним: під час воєнного стану є одна особливість

6 липня, 2024 субота
19:04
Суспільство Військово-лікарська комісія, ВЛК

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, що згідно із новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, усі військовозобов'язані мають проходити військово-лікарську комісію щороку під час дії воєнного стану

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Про це він заявив у етері телемарафону "Єдині новини".

Окрім обов'язкового оновлення військово-облікових даних військовозобов'язані громадяни України під час дії воєнного стану мають раз на рік проходити військово-лікарську комісію, на відміну від мирного часу, коли проходження ВЛК є обов'язковим раз на п'ять років.

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"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час – раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває", - зазначив Лазуткін.

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Що відомо про проходження ВЛК під час дії воєнного стану

Верховна Рада України на засіданні 11 квітня ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. За це віддали свої голоси 283 нардепи. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, а 17 квітня документ опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України".Закон набув чинності 18 травня.

Наказом Міністерства оборони України № 262 Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України № 262 від 27 квітня 2024 року встановлено дві категорії – придатний та непридатний. 

Так, з помірними порушеннями функцій внаслідок тієї чи іншої хвороби військовозобов’язаних визнають придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВЗВО, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

20 травня речник Міністерства оборони, старший лейтенант Дмитро Лазуткін пояснив, що українці, що визнані обмежено придатними, протягом 9 місяців повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
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