Чоловік підпалив себе у приміщенні Полтавської ОВА: поліція з'ясовує мотиви

Про це інформує поліція Полтавської області.

Вказано, що інцидент стався близько 12:00.

"Поліцейські, які забезпечували охорону приміщення Полтавської ОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками госпіталізували", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви вчинку 71-річного чоловіка та обставини події.