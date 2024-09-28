Чоловік підпалив себе у приміщенні Полтавської ОВА: поліція з'ясовує мотиви
У п'ятницю, 27 вересня, у приміщенні Полтавської обласної військової адміністрації чоловік облив себе легкозаймистою рідиною та підпалив
Про це інформує поліція Полтавської області.
Вказано, що інцидент стався близько 12:00.
"Поліцейські, які забезпечували охорону приміщення Полтавської ОВА, загасили полум'я на його одязі та викликали швидку. Чоловіка з опіками госпіталізували", - йдеться у повідомленні.
На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви вчинку 71-річного чоловіка та обставини події.
- 16 липня у Львові чоловік вийшов на площу Ринок перед входом до ратуші, облився бензином і погрожував себе підпалити.
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