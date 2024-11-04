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Чорна п’ятниця 2024 на MAUDAU: знижки, які не можна пропустити

Анна Хотіна
4 листопада, 2024 понедiлок
10:00
Суспільство

Маркетплейс MAUDAU оголошує найбільший розпродаж у році — Чорну п’ятницю 2024. Знижки до -60% стартують 13 листопада та триватимуть до 2 грудня

Зміст

Чорна п’ятниця 2024 у MAUDAU — подія для тих, хто цінує вигоду та зручність. На покупців чекають спецпропозиції на товари з різних категорій, що робить шопінг ще приємнішим. Усі потрібні речі в одному місці зі знижкою — шанс звільнити час, щоб зайнятися улюбленими справами, а зекономлені гроші витратити на радощі для себе та близьких.

Як відбуватиметься Чорна п’ятниця 2024 у MAUDAU

Покупці матимуть 20 днів, щоб без поспіху вибрати все необхідне. Наприклад, починайте шопінг із вибору дорогого алкоголю і набору крафтового шоколаду як презентів на майбутнє, а наприкінці не забудьте додати до кошика щось для себе: книжку, настільну гру чи насіння улюблених ромашок. Щоб Чорна п’ятниця 2024 у MAUDAU принесла максимум задоволення, використайте всі пропозиції.

"Колесо фортуни": гарантований подарунок для кожного

"Колесо фортуни", доступне з 14.10 до 13.11 включно, — це можливість заощадити до початку основного розпродажу. Просто зайдіть на сайт MAUDAU, зазначте адресу електронної скриньки, натисніть кнопку "Хочу пограти!" та вигравайте промокоди:

  • на 100 грн на замовлення від 999 грн;
  • на 200 грн — від 1 999 грн;
  • на 500 грн — від 2 999 грн;
  • на 1 000 грн — від 3 999 грн;
  • безплатне доставлення на замовлення від 999 грн.

Промокод активується відразу після виграшу та залишатиметься актуальним до 28 листопада. Встигніть випробувати вдачу в "Колесі фортуни"!

Знижки до -60%

Акційні товари з’являться на сайті з 13 листопада. Знижки поширюються на різні категорії: від дитячих товарів й алкоголю до зоотоварів й автоінструментів. Щоб не проґавити найкращі пропозиції, заздалегідь збережіть вподобані позиції в розділі "Вибране", оскільки їхня кількість може бути обмежена. Підготовка допоможе швидко оформити замовлення в розпал розпродажу та випередити інших покупців.

З 13 листопада на сторінках MAUDAU в соціальних мережах також стартують розіграші призів серед підписників. Кожен зможе випробувати вдачу та виграти цінні подарунки.

Замов MAUDAU — роби MAUDAU! 

Команда MAUDAU знає, що кожна мить важлива, тому допомагає гостям витрачати менше часу на рутину задля того, що справді важливе — чи то улюблене хобі, чи то медитація, чи то прогулянка із собакою, чи то просто відпочинок без зайвих думок.

Купівля на MAUDAU вигідна не лише під час Чорної п’ятниці 2024, а й у будь-який інший день — завдяки програмі лояльності "Власний рахунок".

Залиште час для себе: приєднуйтеся до Чорної п’ятниці 2024 на MAUDAU

Заходьте на сайт, беріть участь у розіграші промокодів, підписуйтеся на сторінки в соціальних мережах та стежте за новинами, щоб швидко дізнатися про найвигідніші пропозиції!

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