Де 24 травня пройдуть дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомила у Telegram Наталка Діденко.

"Дощі з грозами пройдуть у західних областях, на Вінниччині, зачеплять Черкащину, Житомирщину, ввечері дощі дійдуть до Одещини. На решті території України 24 травня опадів не очікується", - написала пані Діденко.

Вітер, за прогнозами, буде переважно східний, помірний, місцями рвучкий, особливо під час грози.

На сході та півночі України 24 травня очікується зниження температури.

"Літні позначки затримаються на півдні та заході України, очікується +25...+29 °C. У центральній частині передбачається +22...+27 °C. А ось на сході та у північних областях температура повітря завтра знизиться і становитиме +20...+24 °C, а подекуди навіть і +19 °C", - повідомила пані Діденко.

У Києві 24 травня температура повітря також знизиться і становитиме близько +20...+23 градусів. Найближчої ночі в столиці пройде дощ, а вдень у п'ятницю опади малоймовірні.

"У суботу-неділю дощів буде небагато, а ось із понеділка атмосферні фронти почнуть носити відрами типові травневі дощі. Але знаєте, як буває з відром - де хлюпне, а де лине. Це вже до атмосфери побажання", - підсумувала пані Діденко.