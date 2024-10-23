Де чекати на нічне похолодання, а де - на рвучкий вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 24 жовтня
У четвер, 24 жовтня, у низці регіонів України передбачається вітряна погода. Температура повітря коливатиметься від +2 °C до +16 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"На півночі, у центрі та на сході пориви північно-західного вітру можуть досягати 8-13 метрів за секунду", - повідомила Діденко.
За її словами, вночі в Україні передбачається +2...+8 °C, завтра вдень +11...+16 °C, у північній частині дещо похолоднішає - +9...+12 °C.
Яку погоду чекати у Києві
У столиці України у четвер переважатиме суха, сонячна, вітряна та свіжа погода. Температура повітря триматиметься у межах +12 °C.
- У неділю Наталка Діденко інформувала, що найближчими днями, з початку нового тижня погода в Україні буде сонячною та без дощів. Натомість очікуються тумани.
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