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Де чекати на нічне похолодання, а де - на рвучкий вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 24 жовтня

Катерина Єсікова
23 жовтня, 2024 середа
13:13
Суспільство вітер

У четвер, 24 жовтня, у низці регіонів України передбачається вітряна погода. Температура повітря коливатиметься від +2 °C до +16 °C

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"На півночі, у центрі та на сході пориви північно-західного вітру можуть досягати 8-13 метрів за секунду", - повідомила Діденко.

За її словами, вночі в Україні передбачається +2...+8  °C, завтра вдень +11...+16  °C, у північній частині дещо похолоднішає - +9...+12  °C.

Яку погоду чекати у Києві

У столиці України у четвер переважатиме суха, сонячна, вітряна та свіжа погода. Температура повітря триматиметься у межах +12 °C.

  • У неділю Наталка Діденко інформувала, що найближчими днями, з початку нового тижня погода в Україні буде сонячною та без дощів. Натомість очікуються тумани.
     
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Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
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