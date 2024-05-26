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Де пройдуть дощі, а де очікувати сонце: погода від Наталки Діденко на новий тиждень

26 травня, 2024 неділя
22:38
Суспільство дощ у Львові погода

У понеділок, 27 травня, у західних та південних регіонах України очікуються дощі та грози. На решті територій прогнозується тепла та суха погода

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Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Найцікавішим завтра є той факт, точніше, прогностична деталь - що найнижча температура передбачається у південній частині та на південному сході України, +19...+23 °C", - заявила Діденко.

Зазначається, що локальні дощі, місцями з грозами, можливі у західних та південних областях України. У центрі, на півночі та на сході - без істотних опадів.

Натомість на решті територій України 27 травня буде тепло - температура коливатиметься від +23 °C до +28 °C.

Яку погоду очікувати у Києві

У столиці України у понеділок, 27 травня, прогнозується тепла погода. Температура повітря підніметься до +26 °C.

  • Раніше Укренерго попередило про знеструмлення по всій Україні, назвавши серед причин хмарну погоду, через яку сонячні електростанції менше компенсують дефіцит електрики, спричинений російськими обстрілами
Теги:
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