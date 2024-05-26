Де пройдуть дощі, а де очікувати сонце: погода від Наталки Діденко на новий тиждень

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Найцікавішим завтра є той факт, точніше, прогностична деталь - що найнижча температура передбачається у південній частині та на південному сході України, +19...+23 °C", - заявила Діденко.

Зазначається, що локальні дощі, місцями з грозами, можливі у західних та південних областях України. У центрі, на півночі та на сході - без істотних опадів.

Натомість на решті територій України 27 травня буде тепло - температура коливатиметься від +23 °C до +28 °C.

Яку погоду очікувати у Києві

У столиці України у понеділок, 27 травня, прогнозується тепла погода. Температура повітря підніметься до +26 °C.