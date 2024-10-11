Де з 12 жовтня чекати на сильні дощі та похолодання: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра очікується різка зміна погоди", - зауважила вона.

На заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10°C...+15°C.

У східних областях, у Криму, на південному сході та на Дніпропетровщині ще побуде тепла погода, +19...+23 градуси. У неділю й там похолоднішає, зауважила синоптикиня.

Діденко попередила, що сильні дощі пройдуть у північних, центральних областях та на Одещині й Херсонщині.

"Це - наслідок візиту атмосферного фронту", - пояснила синоптикиня.

На заході та сході України 12 жовтня без опадів, але в Карпатах ще пройдуть залишки дощу.

Погода в столиці

Субота очікується із різким похолоданням до +10+...12 градусів, вітряною та дощовою. Вночі та вранці буде сильна злива.