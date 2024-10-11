Де з 12 жовтня чекати на сильні дощі та похолодання: прогноз погоди від Наталки Діденко
У суботу, 12 жовтня, низку регіонів України сильні дощі пройдуть у північних, центральних областях, на Одещині й Херсонщині
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"Завтра очікується різка зміна погоди", - зауважила вона.
На заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10°C...+15°C.
У східних областях, у Криму, на південному сході та на Дніпропетровщині ще побуде тепла погода, +19...+23 градуси. У неділю й там похолоднішає, зауважила синоптикиня.
Діденко попередила, що сильні дощі пройдуть у північних, центральних областях та на Одещині й Херсонщині.
"Це - наслідок візиту атмосферного фронту", - пояснила синоптикиня.
На заході та сході України 12 жовтня без опадів, але в Карпатах ще пройдуть залишки дощу.
Погода в столиці
Субота очікується із різким похолоданням до +10+...12 градусів, вітряною та дощовою. Вночі та вранці буде сильна злива.
- У п'ятницю, 11 жовтня, низку регіонів України накриють дощі. На вихідних до опадів доєднається прохолодна погода з температурою до +12 °C.
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