Похолодання і дощі: Наталка Діденко поділилася прогнозом на найближчі дні
У п'ятницю, 11 жовтня, низку регіонів України накриють дощі. На вихідних до опадів доєднається прохолодна погода із температурою до 12 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що увечері 11 жовтня дощова погода накриє Житомирщину, Вінниччину, Київщину, а також західні райони Черкащини. Натомість на решті території України буде сухо.
Температура повітря у південній частині України та у центральних областях очікується найвищою - +20...+25 °C. На сході України +20...+23 °C. На півночі +19...+21 °C.
У західних областях температура повітря знизиться до +12...+16 °C, тепліше повітря ще затримається у Чернівецькій області та Хмельниччині - до +19 °C.
Погода у столиці
У Києві 11 жовтня протягом більшої частини доби буде сухо, проте ввечері п'ятниці очікуються опади - спочатку дощі невеликі, потім, 12 жовтня опади посиляться.
У суботу вдень столиця вже перебуватиме у тиловому повітрі, тому 12 жовтня ще й різко похолоднішає до +11...+12 °C.
У неділю, 13 жовтня, атмосферний фронт пройде всю територію України, тому холодне повітря поступово охопить всі області.
- 10 жовтня над Україною перебуватиме суха повітряна маса, що зумовить відсутність опадів на більшості території України
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