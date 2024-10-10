Похолодання і дощі: Наталка Діденко поділилася прогнозом на найближчі дні

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що увечері 11 жовтня дощова погода накриє Житомирщину, Вінниччину, Київщину, а також західні райони Черкащини. Натомість на решті території України буде сухо.

Температура повітря у південній частині України та у центральних областях очікується найвищою - +20...+25 °C. На сході України +20...+23 °C. На півночі +19...+21 °C.

У західних областях температура повітря знизиться до +12...+16 °C, тепліше повітря ще затримається у Чернівецькій області та Хмельниччині - до +19 °C.

Погода у столиці

У Києві 11 жовтня протягом більшої частини доби буде сухо, проте ввечері п'ятниці очікуються опади - спочатку дощі невеликі, потім, 12 жовтня опади посиляться.

У суботу вдень столиця вже перебуватиме у тиловому повітрі, тому 12 жовтня ще й різко похолоднішає до +11...+12 °C.

У неділю, 13 жовтня, атмосферний фронт пройде всю територію України, тому холодне повітря поступово охопить всі області.