"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець

Усіх причетних відразу після вчинення злочину затримав поліцейський спецназ. Операцію проводило Управління карного розшуку спільно зі Службою безпеки України, розповідає поліція Харківщини.

"Двоє нападників цинічно проникли до квартири, зв’язали потерпілу, наділи їй на обличчя маску, вчинили безлад у помешканні та почали вимагати гроші й золоті прикраси", - повідомив представниц поліції Харківській області Олександр Жидков. Розбійники вважали, що згадані матеріальні цінності додому привозить син жінки, який нині на фронті.

За його словами, літня жінка мала лише 2 тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, однак нападники їх не взяли, забравши лише мобільний телефон й влаштувавши повний безлад у квартирі. Безпосередні виконавці злочину не повірили старенькій й виришили самостійно обшукати помешкання.

Коли вони вийшли з квартири, одразу були затримані поліцейськими. Окремо затримано пособника та організатора злочину, який чекав їх на певній відстані від будинку зі своїм авто.

"Я почула, як відчиняються двері, подумала, що це син приїхав. Увірвалися двоє чоловіків. Посадили мене в крісло, зв’язали руки й ноги скотчем, закрили обличчя. Вимагали гроші: "Де золото і долари?". Вони перерили всю квартиру, забрали телефон і наказали сидіти до вечора. Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліцейські. Вони мене розв’язали та викликали швидку", - пригадує потерпіла.

Як пригадує жінка, на її запитання як довго їй сидіти зв'язаною, розбійники сказали: "Син приїде - звільнить".

Чоловіки, які вдерлися до квартири воїна та його матері, є, за даними Нацполіції, "двома чоловіками грузинської національності, які проживають на території України вже близько 9 років та мають посвідку на проживання".

За даним фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Усі чотири фігуранти затримані у порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розбій - напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.