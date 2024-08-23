День Державного прапора: біля Верховної Ради відбулась урочиста церемонія підняття стяга
У п'ятницю, 23 серпня, з нагоди Дня Державного прапору України біля Верховної Ради відбулась урочиста церемонія підняття стяга
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
"Український прапор - це та унікальна річ, яка першою з'являється на визволених українськими збройними силами територіях. Український прапор - це та річ, яка біля серця у кожного солдата, який іде в бій. Український прапор - це та річ, яку ми даруємо тільки найближчим і найріднішим нашим друзям", - сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час урочистої церемонії.
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Він додав, що найближчим часом настане період, коли український прапор буде стояти в одному ряду з усіма прапорами Європейського Союзу та НАТО.
"Я знаю, що в кожному цьому наближенні нас до європейської спільноти, поверненні нас до європейського дому буде велика частка роботи і звитяги кожного з нас, велика частка мужності українського народу", - додав Стефанчук.
- В Україні 23 серпня відзначають День державного прапора. Це свято своїм указом у 2004 році заснував другий президент України Леонід Кучма. Бійці різних бригад привітали українців зі святом.
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