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День Державного прапора: біля Верховної Ради відбулась урочиста церемонія підняття стяга

Юлія Лаврук
23 серпня, 2024 п'ятниця
13:01
Суспільство підняття прапору

У п'ятницю, 23 серпня, з нагоди Дня Державного прапору України біля Верховної Ради відбулась урочиста церемонія підняття стяга

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Український прапор - це та унікальна річ, яка першою з'являється на визволених українськими збройними силами територіях. Український прапор - це та річ, яка біля серця у кожного солдата, який іде в бій. Український прапор - це та річ, яку ми даруємо тільки найближчим і найріднішим нашим друзям", - сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час урочистої церемонії.

підняття прапору

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Він додав, що найближчим часом настане період, коли український прапор буде стояти в одному ряду з усіма прапорами Європейського Союзу та НАТО.

"Я знаю, що в кожному цьому наближенні нас до європейської спільноти, поверненні нас до європейського дому буде велика частка роботи і звитяги кожного з нас, велика частка мужності українського народу", - додав Стефанчук.

  • В Україні 23 серпня відзначають День державного прапора. Це свято своїм указом у 2004 році заснував другий президент України Леонід Кучма. Бійці різних бригад привітали українців зі святом.
Теги:
Україна
Верховна Рада
Руслан Стефанчук
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