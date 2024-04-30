Депутати групи "За майбутнє" виправдовують відсутність на засіданнях Ради, - Bihus.Info

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

"Я людина, яка по житті звикла щось діяти або на щось впливати. А поскільки Верховна Рада перетворилась на "піди нажми кнопку" - воно мені не до душі і не до серця", - так пояснив свою відсутність на голосуваннях з серпня 2023 року Степан Івахів.

За словами журналістів, Івахів пропускав засідання Верховної Ради ще до початку повномасштабного вторгнення. За майже 5 років депутат був співініціатором лише 7 законопроєктів, з яких тільки один став чинним актом.

Івахів наголошує, що він перебуває в Україні і якби його попросили прийти на роботу, він би з’явився: "До мене ніхто не звертався, що мій голос є у такій великій необхідності. Якби звичайно сказали, що мій голос необхідний, я б звичайно кинувся і приїхав".

Натомість народний депутат Ігор Палиця принципово не ходить на засідання Ради. За його словами, це повязано з присутністю в залі депутатів від забороненої ОПЗЖ.

"Після початку війни був внесений законопроєкт про заборону членам ОПЗЖ ходити на засідання Верховної Ради. Я сказав, що поки цей закон не пройде хоча б у регламентний комітет і не буде винесений на голосування в зал, я не буду знаходитися під однією стелею з колишніми членами ОПЗЖ", - каже нардеп.

За спостереженням журналістів, більшість засідань Верховної Ради регулярно пропускає ціла низка народних депутатів. Частина з них має на це певні об’єктивні причини, решта ж або зникли взагалі, або ж показують свою діяльність в соціальних мережах.