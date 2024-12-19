Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Дезінформація має вплив не тільки на побутову думку людей, а й на політичні рішення, — політтехнолог Віктор Березенко

Дезінформація має вплив не тільки на побутову думку людей, а й на політичні рішення, — політтехнолог Віктор Березенко

Анна Хотіна
19 грудня, 2024 четвер
14:33
Суспільство

Політичний консультант і автор книги "Майстерня брехні" Віктор Березенко висловив занепокоєння щодо недостатньої кількості зусиль, спрямованих на протидію російській дезінформації. В етері телеканалу "Еспресо" він підкреслив, що серед майже 5 тисяч книг, представлених на Франкфуртському книжковому ярмарку цього року, практично не було джерел, які б докладно розглядали цю проблему

Зміст

"На Франкфуртському книжковому ярмарку були представники близько 100 країн, майже п'ять тисяч книжок. Ми намагалися знайти серед них книжки, спрямовані на протидію російській дезінформації, але ситуація виявилася не дуже обнадійливою. Я радий, що ми змогли представити книгу "Майстерня брехні" на міжнародному рівні. І зараз її перекладають на англійську, іспанську, чеську та інші мови", — розповів Березенко. 

Він зазначив, що "Майстерня брехні" — це систематизоване джерело фактів про російську дезінформацію та механізми її роботи, і 80% аудиторії книги — західні читачі. Зараз в ЄС вже починають приймати санкції проти розповсюдників російської дезінформації, зокрема 16 грудня у Брюсселі прийняли рішення щодо введення санкцій проти росіян — юридичних і фізичних осіб, — які беруть участь у розповсюдженні кремлівської пропаганди. 

"Дезінформація впливає на думки людей, які потім ідуть голосувати. На прикладі Німеччини бачимо, як друзі Путіна починають приходити до влади. Люди під впливом дезінформації роблять свої висновки, і йдуть голосувати за тих, хто несе прокремлівські меседжі. Тоді проросійські політики приходять до влади і починають впливати на політику своїх країн, і починають робити велику політику. Саме тому дезінформація вкрай небезпечна", — розповідає політтехнолог. 

Експерт наголошує: дезінформація має вплив не тільки на особисту, побутову думку, а й безпосередньо на політику і політичні рішення. Тому кожній людині на своєму рівні важливо споживати інформацію свідомо. Книга "Майстерня брехні" вчить, як розпізнавати кремлівські наративи в інформаційних повідомленнях та як їм протидіяти.

Автор "Майстерні брехні" нагадав, що нещодавно в РФ прийняли безпрецедентно рекордний офіційний бюджет на підтримку дезінформації та пропаганди  — майже 2 млрд доларів. "Це означає, що росіяни будуть лише посилювати свою роботу. Тому потрібно збільшувати протидію", — зазначив Березенко.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Дезінформація
Читайте також:
Василь Небензя і "фотосвідоцтва" обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими
Автор Дмитро Марценишин
17 грудня, 2024 вiвторок
Постпред Росії в ООН Небензя заявив, що Москву не влаштовують схеми із "заморожуванням конфлікту" в Україні
наручники
Автор Катерина Єсікова
18 грудня, 2024 середа
У РФ за підозрою у підриві генерала Кирилова затримали громадянина Узбекистану
Енергетика
Автор Катерина Ганжа
19 грудня, 2024 четвер
У Росії заявили, що Грузія та Азербайджан готові допомогти їм з дефіцитом електроенергії
Київ
+7.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.74
    Купівля 41.74
    Продаж 42.24
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
19 грудня
15:03
на фото Верховна Рада України
Рада спростила процедуру отримання компенсації за зруйноване й пошкоджене житло для вимушених переселенців
14:47
У Новосибірську рух опору спалив паливозаправники армії РФ
14:46
Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн: говорили про пріоритети в роботі Єврокомісії та підтримку України на шляху до вступу в ЄС
14:33
Ніна Южаніна
"Це надто жорсткий контроль": Южаніна щодо меморандуму про ліміти на карткові перекази
14:28
Оновлено
путін
Діалог з Києвом "без попередніх умов", "гоніння на церкву" в Україні, "Орешник" і Курщина: що наговорив Путін під час "прямої лінії"
14:26
На фото людина, що працює за комп'ютером
Через технічні проблеми недоступні Єдині й Державні реєстри та сайт Мін'юсту
14:07
медичний канабіс
Стефанишина: перший медпрепарат на основі медичного канабісу може стати доступним вже у січні
14:07
Лілія Гриневич
"До 2030 року в Україні не вистачатиме понад 100 тис. учителів": Лілія Гриневич про проблеми в педосвіті
14:01
OPINION
Від китайського "мирного плану" до угорського
13:55
Руслан Стефанчук
"Україна задала тренд усьому світу": спікер Стефанчук про скасування переходу на літній час
13:54
Ольга Стефанішина
"Просто скасувати їх, нічим не замінивши, було неможливо": Стефанишина про ухвалення законопроєкту щодо ліквідації МСЕК
13:52
На фото: Артем Пивоваров
"Усик сказав "розірвати": Пивоваров заспівав у Ер-Ріяді під час відкритого тренування боксера
13:50
Ніна Южаніна
ФОПи закривають, тому що люди фінансово не можуть витягнути сплату всіх платежів з 1 січня, – нардепка Южаніна
13:31
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила БПЛА по Україні: ситуація вдень 19 грудня
13:29
Оновлено
Верховна Рада
Рада підтримала в цілому законопроєкт про ліквідацію МСЕК
13:19
Економіка рф
The Economist: Україна впевнено перемагає в економічній війні з Росією
13:18
Єврокомісар Домбровскіс підтвердив надання Україні макрофіну €18,1 млрд, перший транш очікується в січні
13:10
КПП "Псоу" на межі РФ й самопроголошеної Республіки Абхазія
Біля парламенту окупованої Абхазії сталася стрілянина: загинув депутат, є поранений
13:02
Міноборони готує адаптивний одяг для поранених бійців
12:56
електроенергія
Рівень споживання відповідає сезонним показникам: ситуація в енергосистемі 19 грудня
12:47
Юрій Бойко
Рада підтримала запит до президента про позбавлення Бойка звання "Герой України"
12:38
погода, Львів
"Майже весняна температура": прогноз погоди на 20 грудня від Наталки Діденко
12:27
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У застосунку Резерв+ стався технічний збій
12:02
OPINION
Росіяни хочуть хаосу, а не перемоги Бойка на виборах
11:57
телеканал Рада, Ярослав Железняк
Компанія "Кінокіт" з орбіти ексзаступника голови ОП Тимошенка отримала підряди на понад 250 млн грн для виготовлення контенту телеканалу "Рада", – ЧЕСНО
11:49
Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на Вінничині
Світовий банк посприяє модернізації медичної системи Вінниччини
11:47
Антоніу Кошта і Володимир Зеленський
Членство в ЄС і підтримка України: Кошта й Зеленський окреслили теми, які обговорять на засіданні Євроради
11:37
акція протесту біля Антимонопольного комітету
"Ще більше травмують рани": в Києві родини "людей-метеликів" протестували біля АМКУ через рішення закупити невідповідні пов’язки
11:30
Юрій Бойко
Юрія Бойка з другої спроби відкликали з комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій
11:19
Соловій і Дантес випустили дуетну роботу "Дівчино мила" - сучасне прочитання пісні "Прилетіла ластівочка"
11:10
Окупант на допиті зізнався, що їм наказували вбивати українських військовополонених
11:08
На фото: Тіна Кароль випустила колекцію одягу
Тіна Кароль пояснила, чому СолоХа не потрапила у лонглист Нацвідбору на Євробачення
11:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи можуть такі диверсії, як убивство російського генерала Кирилова, покращити позиції Києва у війні з Росією та чому Європі слід переходити до мислення воєнного часу. Акценти світових ЗМІ 19 грудня
10:40
Дональд Трамп
Газета Financial Times назвала Трампа людиною року
10:40
Оновлено
Росіяни атакували дронами Херсон та область: є постраждалі
10:21
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 грудня: скільки коштують долар та євро у банках
10:18
Оновлено
вибухи на російських НПЗ
Сили оборони вночі уразили Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ
10:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 грудня
Вугледар, Курахове, Покровськ виконали стратегічні завдання, - військовослужбовець Тимочко
10:04
лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа
"Не є загрозою": лідер сирійських повстанців Ахмед аш-Шараа закликає Захід скасувати санкції з країни
10:01
OPINION
Чому Папа Римський транслює наріжний міф московської ідеології
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV