Дезінформація має вплив не тільки на побутову думку людей, а й на політичні рішення, — політтехнолог Віктор Березенко

"На Франкфуртському книжковому ярмарку були представники близько 100 країн, майже п'ять тисяч книжок. Ми намагалися знайти серед них книжки, спрямовані на протидію російській дезінформації, але ситуація виявилася не дуже обнадійливою. Я радий, що ми змогли представити книгу "Майстерня брехні" на міжнародному рівні. І зараз її перекладають на англійську, іспанську, чеську та інші мови", — розповів Березенко.

Він зазначив, що "Майстерня брехні" — це систематизоване джерело фактів про російську дезінформацію та механізми її роботи, і 80% аудиторії книги — західні читачі. Зараз в ЄС вже починають приймати санкції проти розповсюдників російської дезінформації, зокрема 16 грудня у Брюсселі прийняли рішення щодо введення санкцій проти росіян — юридичних і фізичних осіб, — які беруть участь у розповсюдженні кремлівської пропаганди.

"Дезінформація впливає на думки людей, які потім ідуть голосувати. На прикладі Німеччини бачимо, як друзі Путіна починають приходити до влади. Люди під впливом дезінформації роблять свої висновки, і йдуть голосувати за тих, хто несе прокремлівські меседжі. Тоді проросійські політики приходять до влади і починають впливати на політику своїх країн, і починають робити велику політику. Саме тому дезінформація вкрай небезпечна", — розповідає політтехнолог.

Експерт наголошує: дезінформація має вплив не тільки на особисту, побутову думку, а й безпосередньо на політику і політичні рішення. Тому кожній людині на своєму рівні важливо споживати інформацію свідомо. Книга "Майстерня брехні" вчить, як розпізнавати кремлівські наративи в інформаційних повідомленнях та як їм протидіяти.

Автор "Майстерні брехні" нагадав, що нещодавно в РФ прийняли безпрецедентно рекордний офіційний бюджет на підтримку дезінформації та пропаганди — майже 2 млрд доларів. "Це означає, що росіяни будуть лише посилювати свою роботу. Тому потрібно збільшувати протидію", — зазначив Березенко.