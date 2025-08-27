"Для мене це виглядає як майже підкуп молоді": нардеп Костенко про дозвіл чоловікам 18-22 років перетинати кордон

Таку думку висловив народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері Еспресо.

"Відповідаючи зі своєї точки зору, і з точки зору, знову ж таки, безпеки країни, ми розуміємо, що ми зараз маємо максимально об'єднувати людей тут на території України. І всі, хто можуть з 18 років і до, мабуть, максимально, бо ми зараз прийняли закон навіть, що і в армії можуть служити 60 плюс, але коли я говорю про молоду категорію, 18-22, які не призиваються законодавством, вони мають максимально залучатися на допомогу. Вони мають або допомагати тут, піднімати економіку, навчатися, якщо так є, і не тільки вони. А даючи можливість цій категорії, ми, по-перше, створюємо прецедент, я вже знаю, деякі народні депутати подають законопроєкти, щоб всім відкрити (кордони, - ред.). Ми бачимо, як люди створюють петиції про те, що а давайте 50 плюс, 55 плюс", - сказав він.

Або стосовно того, за кордон могли виїжджати люди, які мають відстрочки. Тож Роман Костенко переконаний, що дозволом на виїзд чоловіків віком 18-22 років Україна створює прецедент.

"Тому я точно вважаю, що це рішення, логіки я не бачу, і не пояснюю. Там якось намагаються пояснити, але воно точно не йде в канву з питаннями національної безпеки. Для мене це виглядає як майже підкуп молоді, яка вже показала свою рішучість, що от ви можете поїхати. Ми хороші для вас, ви в цій війні не будете приймати участь, а участь будуть приймати в цій війні ті, хто старше від поки що 22 років. Можливо, далі ще до 24 років будуть відпускати. Тому ще раз повторю, з моєї точки зору це неправильне рішення. Ніхто не говорить, що завтра треба їх посилати в бій, але точно вони б могли приносити користь і нашим Силам оборони, і нашій економіці, хоча б перебуваючи тут і допомагаючи країні", - вважає народний депутат.