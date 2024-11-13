Для поліпшення логістики: Укрпошта закупить для листонош електроскутери
Укрпошта оголосила тендер на закупівлю 880 електричних скутерів. Там переконані, що це підвищить швидкість та якість надання кур'єрських послуг
Про це повідомила пресслужба поштового оператора.
"Впровадження електроскутерів — важливий крок для покращення логістики та ефективності кур'єрської доставки Укрпошти. Ми не тільки покращуємо швидкість і доступність наших послуг, а й зменшуємо витрати на паливо та мінімізуємо вплив на довкілля. Але й це не все. Ми прощаємось із минулим, пересаджуючи наших листонош із велосипедів на скутери. Тож запрошуємо виробників і постачальників долучитися до цього історичного проєкту й разом із нами зробити послуги Укрпошти зручнішими для кожного клієнта та працівника", - зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Технічні вимоги до електроскутерів:
- Запас ходу — не менше як 100 км.
- Максимальна швидкість — від 40 до 70 км/год.
- Потужність двигуна — не менше ніж 2700 Вт.
- Максимальна вантажність — не менше як 180 кг.
- Гарантійний термін — не менше ніж 12 місяців.
Реалізація проєкту запланована на 2025 рік.
Проєкт фінансується за підтримки ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Подати заявку на участь у тендері можна до 10:00 8 грудня 2024 року.
- У листопаді Укрпошта змінила правила пакування посилок. Це пов'язано з впровадженням автоматизованих сортувальних ліній.
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