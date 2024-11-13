Для поліпшення логістики: Укрпошта закупить для листонош електроскутери

Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

"Впровадження електроскутерів — важливий крок для покращення логістики та ефективності кур'єрської доставки Укрпошти. Ми не тільки покращуємо швидкість і доступність наших послуг, а й зменшуємо витрати на паливо та мінімізуємо вплив на довкілля. Але й це не все. Ми прощаємось із минулим, пересаджуючи наших листонош із велосипедів на скутери. Тож запрошуємо виробників і постачальників долучитися до цього історичного проєкту й разом із нами зробити послуги Укрпошти зручнішими для кожного клієнта та працівника", - зазначив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Технічні вимоги до електроскутерів:

Запас ходу — не менше як 100 км.

Максимальна швидкість — від 40 до 70 км/год.

Потужність двигуна — не менше ніж 2700 Вт.

Максимальна вантажність — не менше як 180 кг.

Гарантійний термін — не менше ніж 12 місяців.

Реалізація проєкту запланована на 2025 рік.

Проєкт фінансується за підтримки ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Подати заявку на участь у тендері можна до 10:00 8 грудня 2024 року.