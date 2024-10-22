Дмитро Кулеба запустив благодійний аукціон на потреби ЗСУ

Про це Дмитро Кулеба повідомив в Instagram.

"4,5 роки я мав честь служити Україні на посаді Міністра закордонних справ. Дякую усім, хто підтримував мене і команду МЗС в цей час найбільших випробувань. Це була дуже почесна робота, а після початку російського вторгнення протягом 2,5 років - найпочесніша посада в світовій дипломатії", - пише Кулеба.

За словами колишнього очільника МЗС, за час роботи у нього накопичилась велика кількість подарунків та особистих речей.

"Я вирішив, що найкращим рішенням буде не роздивлятися їх на поличках вдома, згадуючи давнину, а дати можливість кожному з вас отримати частку величної історії України і зробити внесок на підтримку ЗСУ. Прозорість і підзвітність зібраних коштів гарантую", - наголошує Дмитро Кулеба.

За посиланням можна переглянути усі лоти, які доступні для розіграшу. В аукціоні може взяти участь кожен охочий.

"Кожен лот, який ви придбаєте, я відправлю вам з листівкою з особистим підписом. Найважливіше зараз - це робити все, що в наших силах, на підтримку наших захисників і захисниць. Слава їм і слава Україні!", - йдеться у повідомленні Кулеби.