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Дмитро Кулеба запустив благодійний аукціон на потреби ЗСУ

Влад Дідусь
22 жовтня, 2024 вiвторок
20:30
Суспільство Дмитро Кулеба

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запустив благодійний аукціон на потреби українського війська

Зміст

Про це Дмитро Кулеба повідомив в Instagram.

"4,5 роки я мав честь служити Україні на посаді Міністра закордонних справ. Дякую усім, хто підтримував мене і команду МЗС в цей час найбільших випробувань. Це була дуже почесна робота, а після початку російського вторгнення протягом 2,5 років - найпочесніша посада в світовій дипломатії", - пише Кулеба.

За словами колишнього очільника МЗС, за час роботи у нього накопичилась велика кількість подарунків та особистих речей.

"Я вирішив, що найкращим рішенням буде не роздивлятися їх на поличках вдома, згадуючи давнину, а дати можливість кожному з вас отримати частку величної історії України і зробити внесок на підтримку ЗСУ. Прозорість і підзвітність зібраних коштів гарантую", - наголошує Дмитро Кулеба.

За посиланням можна переглянути усі лоти, які доступні для розіграшу. В аукціоні може взяти участь кожен охочий.

"Кожен лот, який ви придбаєте, я відправлю вам з листівкою з особистим підписом. Найважливіше зараз - це робити все, що в наших силах, на підтримку наших захисників і захисниць. Слава їм і слава Україні!", - йдеться у повідомленні Кулеби.

 

  • У середу, 4 вересня, Дмитро Кулеба подав заяву про відставку з посади міністра закордонних справ України. 
  • Президент України Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга Народу", де обговорювали кадрові ротації в уряді, коментуючи відставку Кулеби, сказав, що йому "бракує енергії для просування надання зброї".
  • 5 вересня Рада звільнила Кулебу з посади міністра закордонних справ. 
Теги:
Новини
волонтери
МЗС
МЗС України
ЗСУ
Війна з Росією
Дмитро Кулеба
Військові новини
волонтери і війна
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